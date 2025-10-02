Van Hijum wil als Kamerlid zijn eigen belastingmaatregelen repareren

Tot augustus was Eddy van Hijum minister van Financiën. Woensdag diende hij een amendement in om zijn eigen belastingmaatregelen te repareren.

Uit berekeningen van de vakcentrale FNV blijkt dat een combinatie van recente belastingmaatregelen slecht uitpakt voor mensen met een deeltijdbaan en een laag inkomen. Het gaat om 800 duizend mensen, onder wie relatief veel vrouwen. Hun nadeel bedraagt tot 400 euro per jaar en volgend jaar 600 euro. Het gaat onder meer om mensen die werken in de schoonmaak, in winkels, de thuiszorg of het onderwijs. Deze ‘buffelaars’ hebben de belastingmaatregelen ook aan een naam geholpen: de ‘buffelboete’.

Amendement

Bij de Financiële Beschouwingen dienden NSC en GL-PvdA woensdag een amendement in om de belastingheffing te corrigeren. Ze stellen voor de fiscale arbeidskorting aan te passen zodat deze gunstig uitpakt voor de lagere inkomens. De dekking moet komen uit een verlaging van de grens van het toptarief, waardoor hoge inkomens iets meer belasting gaan betalen dan het kabinet had gepland.

‘Asociaal’

Opvallend is dat onder het amendement de handtekening staat van Eddy van Hijum. Als minister van Financiën was hij tot augustus verantwoordelijk voor de belastingmaatregelen die hij nu wil ‘repareren’. ‘Met deze wetswijziging zorgen we voor zekerheid, juist voor mensen die dat het hardst kunnen gebruiken’, aldus NSC-leider Van Hijum. GL-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver spreekt van een ‘asociale belastingverhoging’ van het demissionaire rompkabinet. Hij is bereid de handen ineen te slaan met de PVV, die de lage inkomens eveneens tegemoet wil komen.

Als coalitiepartner keurde de PVV de belastingplannen eerder goed. Maar PVV-kamerlid Tony van Dijck heeft nu het gevoel dat er met de buffelboete toch iets goed mis is gegaan. Of de PVV daarmee ook steun toezegt aan het amendement, kon Van Dijck woensdag nog niet zeggen. Daarover wilde hij eerst nog overleggen met zijn fractie.