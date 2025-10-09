Fiscalist Karim Aachboun schuldig aan poging chantage Johnny de Mol

Een rechter heeft de Zuidas fiscalist Karim Aachboun veroordeeld wegens poging tot chantage van Johnny de Mol (46) en smaad jegens advocaat Sébas Diekstra (44). Aachboun krijgt een taakstraf van 160 uur, een voorwaardelijke celstraf en moet een flinke schadevergoeding betalen.

De rechter acht bewezen dat Aachboun een brief heeft gestuurd aan de familie De Mol waarin hij geld vroeg in ruil voor het stilhouden van vermeende misstanden. Deze daad wordt gezien als een poging tot chantage aangezien Johnny de Mol in die tijd een conflict had met zijn ex-verloofde.

Smaad

Aachboun werd ook schuldig bevonden aan smaad tegen advocaat Sébas Diekstra. De fiscalist, tevens juridisch adviseur, had mails en berichten verspreid met zware beschuldigingen van seksueel misbruik dat door Diekstra zou zijn gepleegd. Aachboun krijgt een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Daarnaast moet hij Diekstra 10.000 euro aan schadevergoeding betalen. Aachboun was zelf niet aanwezig in de rechtbank, zoals eerder ook niet bij de behandeling van de zaak, omdat hij zou worden bedreigd en ‘vanwege zijn veiligheid’ is ondergedoken.

‘Smerig’

Bij de behandeling van de zaak op 23 september las advocaat Peter Plasman namens Johnny de Mol een verklaring voor. De Mol noemt het spel van Aachboun “uiterst smerig” en de uitvoering daarvan “krankzinnig”. Er zouden zelfs vliegtuigjes met spandoeken de lucht in zijn gestuurd. De Mol noemde de schade groot. Hij moest enige tijd zijn werk als presentator neerleggen. Ook toonde De Mol zich woedend over het feit dat Aachboun zich ook op zijn ouders had gericht.

KPMG Meijburg

Naar eigen zeggen studeerde Aachboun af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 begon hij zijn carrière bij KPMG Meijburg & Co, waar hij tot medio 2016 werkte. Hierna vestigde hij zich als zelfstandig fiscalist en juridisch adviseur. Aachboun is mede-eigenaar van TaXeCo Adviseurs.

Academy

Op zijn eigen website voert Aachboun cliènten op als Louis Vuitton Moët Hennessy en BNP Paribas. Ook zou hij diverse FC Barcelona spelers hebben bijgestaan alsmede voetbalclub AZ. Hij heeft ook de Aachboun Academy & Aachboun Masterclass in het leven geroepen. Daarmee probeert hij talentvolle professionals te bereiken.

Gaza

Aachboun is ook bekend van de rechtszaken die hij aanspande tegen voormalig premier Rutte en huidig demissionair minister-president Schoof. Die zaken hadden onder meer te maken met het regeringsbeleid ten aanzien van Israël en de Gaza-strook. Op zijn eigen website publiceerde hij tot enkele jaren geleden brieven die hij aan prominenten stuurde.

Naschrift redactie. Accountancy Vanmorgen publiceert doorgaans geen achternamen van verdachten of veroordeelden. In dit geval is de naam van Aachboun bekend en in vele media gebruikt. Anonimisering heeft derhalve weinig zin.