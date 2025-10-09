VZR: ‘Leaserijder wijkt uit naar alternatieven met meer CO₂-uitstoot’

Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) blijkt dat 59% van de zakelijke rijders een alternatief gaat zoeken voor een volledig elektrische auto als de belastingplannen doorgaan.

Afgelopen maand heeft VZR een onderzoek uitgevoerd onder 1.663 berijders. VZR vroeg de berijders wat zij gaan doen als er een 12% belasting (‘strafbelasting’ noemt de VZR dit) komt op het rijden van een auto op fossiele brandstof, zelfs als dit een zuinige plug-in hybride is. VZR voorspelde ontwijkgedrag en het onderzoek bevestigt dit: 59% van de deelnemers zegt af te zien van de aanschaf van een volledig elektrische auto.

Resultaten onderzoek

22% zegt geen privégebruik meer te zullen maken van de leaseauto, wat betekent dat zij privé dus met een eigen vaak wat oudere auto gaan rijden.

16% kiest voor de eigen privéauto en gaat de zakelijke kilometers declareren,

7% kiest dan voor een youngtimer

3% een kleinere hybride of benzineauto

en 12% kiest nog iets anders, maar weet nog niet precies wat.

41% kiest voor een elektrische auto

Als de kabinetsplannen doorgaan, geldt vanaf 2026 een nieuwe belasting voor privégebruik van benzine-, diesel- en hybride leaseauto’s. Deze zogenoemde pseudo-eindheffing komt neer op 12% van de cataloguswaarde per jaar. Bij een gemiddelde zakenauto betekent dit circa € 6.000 extra belasting voor de werkgever. De regeling is bedoeld om elektrisch rijden verder te stimuleren, maar werkt volgens Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) volledig averechts.

CO₂-uitstoot stijgt

De resultaten laten zien dat het plan voor de pseudo-eindheffing zijn doel voorbijschiet. In plaats van stimulering van schonere mobiliteit, leidt de maatregel tot gedrag dat juist zorgt voor méér CO₂-uitstoot. De meerderheid van de berijders gaat een alternatief zoeken en dit is in alle gevallen een meer vervuilende optie dan een nieuwe auto. De 41% die voor een volledig elektrische auto kiest was dit sowieso al van plan. De VZR vindt het onbegrijpelijk dat ook zeer zuinige plug-in hybrides dezelfde belasting moeten gaan betalen.

Anton Pluim, directeur van VZR: “De overheid grijpt hiermee in op een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar werknemers nu al belasting over betalen. Dat is alleen te rechtvaardigen als het beleid ook echt werkt. Maar dit plan verstoort verhoudingen op de werkvloer, drukt kosten bij werkgevers omhoog, en bereikt uiteindelijk het tegenovergestelde van wat het beoogt. Terwijl het beleid dat wél werkt – de vrijwillige stimulering via lagere bijtelling – nu wordt beëindigd. Verleng dat beleid, want het is goedkoper én effectiever. Bovendien respecteer je de bestaande afspraken, en dat is in deze onzekere tijden cruciaal voor het consumentenvertrouwen.”