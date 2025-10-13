‘Bedrijven doen veel te weinig aan cyberveiligheid’

Volgens onderzoek van Grant Thornton houdt een op de vijf bedrijven niet in de gaten of er een cyberaanval is geweest. Bijna twee op de drie Nederlandse bedrijven was vorig jaar slachtoffer van zo’n aanval.

Grant Thornton hield een onderzoek in 35 landen, waaraan in ons land 4.083 bedrijven meededen. Bijna een kwart van de organisaties in Nederland heeft vorig jaar een cyberaanval met aanzienlijke impact ervaren en nog eens 39% heeft cyberaanvallen met beperkte impact meegemaakt. “Het meest zorgelijk is het percentage bedrijven dat niet weet of ze zijn aangevallen. 20% van de bedrijven monitort niet op cyberaanvallen en heeft dus geen idee of ze al eens doelwit zijn geweest van een cyberaanval. Bij 13% is er zelfs nauwelijks aandacht voor cyberweerbaarheid. En dat met almaar toenemende dreiging”, zo houdt Grant Thornton zijn hart vast. “Tijd om wakker te worden en naast beleid, ook services in te zetten om inzicht te krijgen in de (online) omgeving om deze op de juiste manier te beschermen.”

Kleine organisaties ook risico voor grote bedrijven

Positief is dat middelgrote Nederlandse bedrijven wel vooruitgang lijken te boeken op het gebied van cyberweerbaarheid. 64% van de organisaties zegt een uitgebreid cybersecuritybeleid te hebben, inclusief regelmatige updates en tests. “Toch vertrouwt 28% van de ondervraagden nog steeds op basale maatregelen en reageert 25% voornamelijk ad hoc op incidenten.” Vooral kleinere organisaties lijken kwetsbaar. Die worden vaker doelwit vanwege hun beperkte beveiligingscapaciteit, terwijl ze zich niet altijd bewust zijn van de ernst van de dreiging. “Dit leidt weer tot weerbaarheidsrisico’s in de keten, waardoor ook grotere organisaties indirect gevaar lopen.”

Zoeken naar passende aanpak

Volgens Migiel de Wit-Beets, partner Cyber Risk bij Grant Thornton Nederland, worstelen organisaties met een goede aanpak die bij het organisatie-DNA past. “En dat is zorgelijk, want in deze tijd van geopolitieke onrust en op allerlei vlak toenemende dreiging is het cruciaal dat bedrijven hun weerbaarheid op basis van kennis en maatregelen verder versterken. Je ziet aan recente voorbeelden van het Openbaar Ministerie en het Bevolkingsregister hoe kwetsbaar organisaties zijn en hoe geavanceerd hackers tegenwoordig te werk gaan.”