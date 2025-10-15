ABN AMRO lanceert MKB Overnamedesk

ABN AMRO opent de MKB Overnamedesk, en richt zich daarmee nadrukkeljker op het ondersteunen van ondernemers bij bedrijfsovernames binnen het MKB. Met flexibele financieringsmogelijkheden vanaf € 250.000 en regionale aanspreekpunten wil de bank accountants, intermediairs en ondernemers een platform bieden voor snelle en deskundige hulp bij overnametrajecten.

Inspelen op een veranderende MKB-markt

De groei van bedrijfsovernames in het MKB is onmiskenbaar, stelt Han Mesters, sectorspecialist bij ABN AMRO. “Sinds de kredietcrisis is het jaarlijkse aantal overnames in het MKB meer dan verdubbeld. Dit komt onder andere door de noodzaak voor schaalgrootte voor een sterke concurrentiepositie, maar ook door de moeilijkere toegang tot talent en gespecialiseerde kennis op het gebied van AI en cybersecurity. Een bedrijfsovername biedt ondernemers een kans om te groeien of hun bedrijf toekomstbestendig te maken.”

De MKB Overnamedesk biedt voor ondernemers/accountants financiering vanaf € 250.000, specifiek gericht op het kleinzakelijke segment. Verder is er ook sectorexpertise beschikbaar via een directe lijn met ervaren sectorspecialisten, en persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt in de regio. De bank streeft naar snelheid en efficiëntie met een haalbaarheidsindicatie binnen 48 uur

Accountants en intermediairs

Accountants en intermediairs spelen een cruciale rol in het succes van bedrijfsovernames, constateert Mesters. “De accountant kent niet alleen de cijfers, maar ook de ziel van een onderneming. Hij is de stille regisseur die ondernemers en financiers bij elkaar brengt,” aldus de sectorspecialist. “De MKB Overnamedesk is erop gericht deze samenwerking verder te versterken en slaat een brug tussen ondernemers, accountants en de bank door ondersteuning te bieden bij ondernemingsplannen en passende financiering.”