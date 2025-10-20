‘Hogere vermogensbelasting schaadt economie’

Jacobs heeft berekend dat plannen van de SP en Volt meerdere keren kunnen leiden tot een totale belastingdruk op inkomen uit kapitaal van meer dan 100%, als alle voorstellen voor hogere heffingen op vermogen werkelijkheid zouden worden. In de plannen van D66 voor de box 3-belasting gebeurt dat één keer.

Bij PVV, VVD, JA21 en CDA verandert er weinig of niets aan de maximale belastingdruk op kapitaalinkomen voor de meest winstgevende bedrijven en de zeer vermogenden. Bij die laatste groep gaat bij D66 alleen de belastingdruk omhoog voor zover zij in box 3 worden aangeslagen. Bij de SP gaat de belasting voor de allerrijksten het meest omhoog, daarna volgen Volt en GroenLinks-PvdA. De ChristenUnie vindt ook dat wie goed in de slappe was zit, meer naar vermogen moet bijdragen aan de samenleving.

CPB onderschat cumulatieve gevolgen

Volgens Jacobs houdt het Centraal Planbureau bij het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s te weinig rekening met het cumulatieve gevolg voor de economie van de voorgestelde belastingverhogingen. Dat is dat mensen minder bereid zijn om te sparen, te investeren, risico te aanvaarden en te ondernemen. Hij voorziet ook belastingvlucht naar het buitenland, waardoor vermogenden helemaal niet meer bijdragen aan de belastinginkomsten.

Jacobs ziet meer in één belasting met een vlak tarief voor alle inkomen uit kapitaal, inclusief eigen woning en pensioen, waarbij belastingprikkels om met schuld te financieren en de fiscale subsidiëring van vermogensopbouw moeten verdwijnen.

Bron: FD