Rijkste Fransman vindt extra belasting betalen ‘extreemlinks’

De steenrijke Franse zakenman Bernard Arnault is niet bereid meer belasting te gaan betalen: een plan voor een multimiljonairsbelasting noemt hij ‘extreemlinks’.

Arnault is topman van luxeconcern LVMH (onder meer bekend van Louis Vuitton, Moët & Chandon en Dior) en de rijkste man van Frankrijk met een geschat vermogen van € 144 miljard. Hij vreest voor het plan om mensen met een vermogen van meer dan € 100 miljoen een belasting van 2% te gaan laten betalen. Dat zou voor hem een kostenpost van € 2,9 miljard betekenen.

In een Britse krant noemt hij het plan “een openlijke poging om de Franse economie te vernietigen”. De bedenker van het belastingplan, econoom Gabriel Zucman, is wat hem betreft “een extreemlinkse activist” met “pseudo-academische competentie”. De multimiljardair vindt dat hij het economische systeem wil afbreken, terwijl dat het enige systeem is “dat werkt voor het welzijn van iedereen”.

Geen activist

De socialistische partij in Frankrijk voert de druk op premier Sébastien Lecornu op om het plan op te nemen in de begroting voor volgend jaar. Anders dreigt opnieuw een vertrouwensstemming, enkele weken nadat premier François Bayrou werd weggestuurd.

Zucman is hoogleraar aan de Franse onderwijs- en onderzoeksinstelling École normale supérieure en de Universiteit van Californië. Hij wees de beschuldigingen van Arnault van de hand in een bericht op X. “Ik ben nooit activist geweest voor enige beweging of partij”, zei hij, eraan toevoegend dat zijn werk gebaseerd is op onderzoek en niet op ideologie.

Arnault heeft wereldwijd zeker 84 collega-rijken die een andere visie hebben. Die pleitten er in 2020 nog voor om extra belastingen in te voeren voor zeer welgestelden.

Bron: ANP