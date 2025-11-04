Fiscus wijst op invoering herzieningsperiode btw-aftrek investeringsdiensten

De aftrekregeling geldt voor verbouwings- en onderhoudsdiensten zoals schilderwerk, isolatie of dakrenovatie aan een onroerende zaak, vanaf een bedrag van € 30.000. De btw-aftrek bij deze investeringsdiensten staat niet meer meteen vast, maar wordt na het jaar van ingebruikname nog vier jaar lang gevolgd. Dat is de zogenoemde herzieningsperiode.

In die periode moet elk jaar worden bekeken of de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik nog hetzelfde is als in het jaar dat de investeringsdienst in gebruik is genomen. Als dat niet zo is en het verschil is groter dan 10%, dan moet een deel van de afgetrokken btw worden herzien. De nieuwe regeling geldt voor alle diensten die vanaf 1 januari 2026 voor het eerst in gebruik worden genomen.

