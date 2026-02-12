Btw‑aftrek bouwkosten onzelfstandige werkkamer mogelijk ondanks beperkt privégebruik

Hof Den Bosch heeft een uitspraak gedaan over de toepassing van de optie belaste verhuur bij de verhuur van een onzelfstandige werkkamer en het recht op btw-aftrek over de bouwkosten. Deze zaak is van belang voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een werkkamer aan huis.

Feiten en omstandigheden

Belanghebbende is een samenwerkingsverband van twee natuurlijke personen. Een van deze personen is als advocaat werkzaam voor een BV (DGA), waarvan hij alle aandelen houdt.

Het samenwerkingsverband koopt in 2018 een perceel grond, waarop zij een woning laten bouwen, inclusief een onzelfstandige werkkamer en een garage. De werkkamer en garage worden vanaf 1 oktober 2020 verhuurd aan de BV van DGA, voor een huurprijs van €8.400 per jaar, voor een duur van vijf jaar. In de huurovereenkomst opteren partijen voor belaste verhuur. DGA gebruikt de werkkamer voor zijn werkzaamheden als advocaat voor zijn BV. In de garage wordt de bedrijfsauto geparkeerd en deze dient als archief voor de BV. Daarnaast wordt de garage in privé gebruikt, voor bijvoorbeeld de stalling van een racefiets.

Het samenwerkingsverband brengt de btw over de bouwkosten van de werkkamer geheel in aftrek en brengt de btw over de bouwkosten van de garage voor 79% in aftrek en verzoekt in haar btw-aangiften om teruggaaf. De inspecteur weigert deze verzoeken.

Geschil

Het geschil spitst zich toe op de volgende vragen:

Is de verhuur van de werkkamer en garage een economische activiteit voor de btw?

Bestaat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw van het verhuurde en de economische activiteit van belanghebbende?

Is de verhuur met btw belast of daarvan vrijgesteld.

Oordeel Hof Den Bosch

Hof Den Bosch stelt belanghebbende op alle punten in het gelijk.

De verhuur is een economische activiteit, omdat de werkkamer en garage gedurende een aantal jaren tegen een marktconforme huur ter beschikking worden gesteld aan de BV, een derde. Dat de werkkamer en de garage volgens de inspecteur onvoldoende zelfstandig zijn om aan iedere willekeurige derde te verhuren doet daar niet aan af. De vergelijking met het arrest Gemeente Borsele van het Hof van Justitie over gemeentelijk leerlingen vervoer gaat niet op .

Ook is sprake van een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw van de werkkamer en de garage en de economische activiteit. Hof Den Bosch gaat niet mee in de redenering van de inspecteur dat de gehele bouwkosten voor de woning ook gemaakt zouden zijn zonder de verhuuractiviteit . Belanghebbende had van meet af aan de intentie de werkkamer en garage tegen vergoeding beschikbaar te stellen. Daarbij speelt mee dat belanghebbende consequent heeft verklaard dat de keuken minder groot is uitgevallen, omdat bij het ontwerp en de bouw rekening gehouden moest worden met de werkkamer en het zakelijke gebruik van de garage.

Ten aanzien van de mogelijkheid om te opteren voor belaste verhuur nam de inspecteur het standpunt in dat het verhuurde mede als woning wordt gebruikt. In dat geval is de optie belaste verhuur uitgesloten. Hof Den Bosch stelt vast dat niet in geschil is dat de werkkamer en garage samen één geheel vormen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Nu dit geheel hoofdzakelijk door de vennootschap wordt gebruikt, anders dan als woning, is het mogelijk te opteren voor belaste verhuur. Gelet op de verklaringen van partijen gaat het Hof ervan uit dat het privégebruik ondergeschikt zal zijn aan het zakelijke gebruik. In dat verband noemt Hof Den Bosch het afhandelen van privécorrespondentie in de werkkamer. Dergelijk privégebruik staat niet in de weg aan toepassing van de optie belaste verhuur.

Hof Den Bosch merkt daarbij op dat wanneer het verhuurde afwisselend door verschillende gebruikers en bij gelijktijdig verschillend gebruik mogelijk geen sprake meer is van verhuur. Verhuur vereist namelijk een mate van exclusief gebruik. Als geen sprake is van verhuur is sprake van een dienst die niet onder de vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken valt en dus belast is met btw. Ook als geen sprake zou zijn van verhuur zou belanghebbende op dit punt dus gelijk hebben.

Hof Den Bosch verklaart het hoger beroep van belanghebbende gegrond en gelast de inspecteur teruggaafbeschikkingen vast te stellen.

Belang voor de praktijk

De belangrijkste conclusie die wij uit deze zaak trekken is dat enig privégebruik van een werkkamer en/of garage niet in de weg staat aan toepassing van de optie belaste verhuur. Daarnaast biedt deze zaak houvast voor belanghebbenden die worden geconfronteerd met een weigering van teruggaafverzoeken op grond van de redenering dat de betreffende kosten hoe dan ook gemaakt zouden zijn, ook zonder economische activiteit. Daardoor kunnen DGA’s onder meer bij de bouw van hun privéwoning makkelijker btw-aftrek realiseren over de bouwkosten als deze deels toerekenbaar zijn aan een (onzelfstandige) werkkamer bestemd voor verhuur aan de eigen BV.

