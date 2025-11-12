Hoogleraar: einde aan fiscale voordelen aandeleninkoop wenselijk

In toenemende mate kopen ondernemingen eigen aandelen in als alternatief voor dividenduitkering. Aandeelhouders strijken de winst dan belastingvrij op. De Tweede Kamer vindt dat aandeleninkoop en dividenduitkeringen fiscaal hetzelfde behandeld moeten worden, maar het demissionaire kabinet wil de uitzondering voor het inkopen van aandelen in stand houden. De financiële sector vreest voor het opheffen van het fiscale voordeel, CEO René van Vlerken van de Amsterdamse effectenbeurs noemt het zelfs “rampzalig” voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Gerben Everts van beleggersvereniging VEB wijst erop dat bedrijven gaan ontwijken als er een belasting in zicht komt: “Zodra je het gaat belasten, stoppen bedrijven ermee.”

Drogredenen

Maar Cools vindt dat ondeugdelijke argumenten. “Omdat de kans groot is dat tijdens de kabinetsformatie dit onderwerp weer op tafel komt, is het van belang om economisch valide argumenten scherp te scheiden van veelal gehanteerde drogredenen.” Aandeleninkoop is economisch identiek aan dividenduitkering en zou dus fiscaal identiek moeten worden behandeld, vindt hij. “Dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders als percentage van de winst over het afgelopen jaar. Aandeleninkoop is evenzeer een uitkering aan aandeelhouders, maar dan (boekhoudkundig) ten laste van eerder ingehouden winsten”, schrijft hij in het FD.

Aandeleninkoop vervijfvoudigd

Dat het bedrijfskapitaal van de aandeelhouders is, zoals Vlerken stelde, is wat Cools betreft niet waar: “Het is door de onderneming geaccumuleerde winst waar de onderneming zeggenschap over heeft – niet de aandeelhouders.”

Aandeleninkoop is wat hem betreft geen balansmanagement, maar fiscale sluiproute. Over de periode 2021 tot 2024 was de omvang van aandeleninkoop in Nederland met € 102 miljard het hoogste in Europa. Inmiddels heeft bijna de helft van de beursbedrijven een inkoopprogramma. Dividendbetalingen zijn sinds 2000 verdubbeld, maar aandeleninkoop is met een factor vijf toegenomen.

Vooral buitenland profiteert

Elders in de wereld is aandeleninkoop belast of wordt er aan wetgeving gewerkt om die te belasten. In buitenlandse media wordt de Nederlandse inkoopfaciliteit dan ook de ‘Dutch tax loophole for stock buybacks’ genoemd, aldus Cools. De fiscale schade bedraagt ruim € 2 miljard en verdwijnt vooral in de zakken van buitenlandse aandeelhouders, voegt hij toe. “Dit geld had uitgegeven kunnen worden aan de grote maatschappelijke opgaven in eigen land.”

Bron: FD