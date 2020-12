Nijpend parkeerprobleem bij Brabantse notaris

Vanaf 15 december sluit de zogenoemde kaasroute. Daarom is het topdrukte bij notarissen in het zuiden van Nederland. Parkeerplaatsen zijn overvol met auto’s met Belgische kentekens.

Kaasroute

Nog 12 dagen mogen Belgen roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een Nederlandse schenkingsakte registreren om schenkbelasting in België te ontlopen. Met deze zogenaamde kaasroute is het mogelijk om cash, beleggingsportefeuilles, kunstcollecties, maar ook aandelen van (niet-beursgenoteerde) familievennootschappen volledig belastingvrij over te dragen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel wordt geschonken: alles onbelast en geen cent schenk- /of erfbelasting. Enige voorwaarde: de schenker moet de schenking minstens drie jaar overleven, de ‘verdachte periode’.

Topdrukte

De Belgische Kamercommissie van Financiën keurde deze zomer een wetsvoorstel goed om de kaasroute vanaf 1 december te sluiten. Vorige maand gaf diezelfde commissie haar fiat aan een amendement, waardoor de startdatum 15 december wordt. Volgens dagblad BN/De Stem is het deze dagen moeilijk nog een vrije parkeerplek bij notarissen in Brabant te vinden.

Staatssteun

Ander Belgisch belastingnieuws is dat de Europese Commissie de fiscale vrijstellingen die België aan die bedrijven verleende op grond van zogenoemde rulings terecht heeft aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Dat oordeelt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Het hof volgt haar oordeel vaak. Het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het hof, gaf België vorig jaar nog gelijk toen het land over de kwestie in beroep ging. Maar de hoogste Europese rechter moet die uitspraak vernietigen, adviseert de advocaat-generaal.

Magnetrol zaak

De Europese Commissie maande België in 2016 700 tot 900 miljoen euro te innen bij de bedrijven omdat die onrechtmatig zouden hebben geprofiteerd van de belastingmaatregelen. België en het bedrijf Magnetrol International vochten dat aan in Luxemburg en kregen in eerste instantie dus gelijk. De zaak gaat over een belastingregeling uit 2005 voor overwinst. Sommige ondernemingen die deel uitmaken van een groter internationaal concern konden de grondslag voor de heffing flink omlaag schroeven. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) komt dit neer op staatssteun, omdat kleinere concurrenten niet dezelfde voorwaarden krijgen.

Dergelijke rulings zijn overigens sinds begin 2015 in België opgeschort.