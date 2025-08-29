Werkgeluk bij accountants? We geven enkele inzichten

Onlangs onderzochten we wat accountants en boekhouders motiveert en waar zij tegenaan lopen. Zo kregen we beter zicht op kansen om hun werkgeluk te vergroten. Daaruit trokken we waardevolle lessen over werkdruk en werkgeluk, waar je als kantoor direct mee aan de slag kunt.

Met de enquete ‘Werkdruk of werkgeluk in accountancy‘, onderzochten we hoe Nederlandse accountants anno 2025 hun werkplezier ervaren. In dit blog lees je welke inzichten je kunt toepassen om werkdruk te verlagen en werkgeluk te vergroten, waardoor je medewerkers meer voldoening halen uit hun werk en gemotiveerd blijven.

Wat geeft energie op de werkvloer?

Accountants halen veel energie uit inhoudelijk uitdagend werk en een fijne sfeer met collega’s. Ze ervaren voldoening als hun werk zichtbaar resultaat oplevert, bijvoorbeeld een afgeronde jaarrekening of een goed klantadvies. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er ruimte is voor hun eigen ontwikkeling. Naast inhoud en samenwerking speelt autonomie een grote rol. Zo zegt 34 procent van de respondenten dat zelf keuzes kunnen maken in het werk belangrijk is. Dit kunnen keuzes zijn zoals zelf prioriteiten stellen, werktijden indelen of bepalen hoe ze een klant het beste kunnen adviseren. Ook flexibiliteit, bijvoorbeeld in werktijden of thuiswerken, wordt door steeds meer accountants als onmisbaar ervaren. Ruimte voor ontwikkeling en autonomie versterkt hun motivatie en zorgt ervoor dat werkgeluk niet tijdelijk is, maar structureel wordt ervaren.

Waar zit de grootste werkdruk?

Veel accountants ervaren plezier in hun werk en halen voldoening uit hun dagelijkse taken. Toch blijkt dat werkgeluk vaak onder druk staat: 44 procent ervaart de werkdruk soms als te hoog, en 32 procent zelfs structureel te hoog. Strakke deadlines worden genoemd als belangrijkste energielek, gevolgd door een overvloed aan kleine taken en trage systemen. Deze thema’s zijn niet verrassend in een sector waar deadlines strak zijn en kwaliteit altijd voorop staat. Een gebrek aan duidelijke verwachtingen en het gevoel altijd “aan” te moeten staan kan een flinke bron van stress zijn. Het maakt duidelijk dat werkdruk niet alleen gaat over te veel werk, maar ook over een gebrek aan regie en overzicht.

Wat kunnen kantoren beter doen?

Hoe kunnen kantoren bijdragen aan werkgeluk? Uit het onderzoek kwamen verschillende ideeën naar voren:

Meer autonomie geven, zodat medewerkers zelf keuzes kunnen maken over hun werkzaamheden, prioriteiten en manier van werken.

Een duidelijk ontwikkelpad bieden, zodat medewerkers weten waar ze naartoe kunnen groeien.

Flexibele werktijden en werkplekken stimuleren, zodat werk en privé beter in balans zijn. Betere tools inzetten om frustraties over trage of foutgevoelige processen weg te nemen.

Meer focus op cultuur en werkgeluk leggen, zodat mensen zich gewaardeerd en gezien voelen.

Ook werd een betere begeleiding of coaching genoemd als belangrijke manier om nieuwe collega’s aan te trekken. Ruim 48 procent ziet dat als prioriteit, zeker in een krappe arbeidsmarkt.

Meer investeren in professionele ontwikkeling

In het rapport Future Ready Accountant blijkt dat in Nederland juist minder wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Terwijl 40 procent van de middelgrote kantoren en 37 procent van de grote kantoren aangeeft moeite te hebben met het aantrekken en behouden van talent, geeft slechts 28 procent van de Nederlandse kantoren aan te investeren in professionele ontwikkeling. Deze beperkte investering kan op lange termijn gevolgen hebben voor de groei en innovatie van kantoren.



Lees ook het blog: Future Ready Accountant: 5 belangrijkste conclusies voor Nederland voor meer inzichten.