Kamer worstelt met Belastingplan 2026: uitstel lucratiefbelang en impasse rond box 3

De nieuwe Tweede Kamer is de behandeling van het Belastingplan 2026 gestart met stevige discussies over zowel de lucratiefbelangmaatregel als de lastenverzwaring in box 3.

Hoewel het pakket jaarlijks circa €300 mrd aan belastingopbrengsten regelt, domineerden vooral deze twee dossiers het debat, meldt het FD.

Lucratief belang

De eerder door de oude Kamer afgedwongen verhoging van de belastingdruk op privébelangen van private-equitymanagers lijkt op uitstel af te koersen. De nieuwe Kamer toont zich gevoelig voor waarschuwingen van de Belastingdienst over fraudegevoeligheid en uitvoeringsproblemen, en voor de onbedoelde gevolgen voor start- en scale-ups, waar werknemersparticipaties onder dezelfde regeling vallen.

De VVD bepleit opschorting tot 2028, zodat de belasting van lucratiefbelangen kan worden geïntegreerd in het nieuwe stelsel voor box 3. De budgettaire derving van €90 mln wordt politiek acceptabel geacht en er lijkt brede steun in zicht bij onder meer D66, CDA, JA21 en ChristenUnie, met mogelijk ook steun van de PVV.

Box 3

Rond box 3 is de weerstand juist breed en principieel: het kabinet wil €2,55 mrd ophalen via een lager heffingsvrij vermogen en een hoger forfaitair rendement, maar een meerderheid van links tot rechts wil in elk geval de verlaging van het vrijgestelde vermogen terugdraaien.

Over de dekking bestaat echter geen overeenstemming. De VVD denkt aan zwaardere lasten in box 1 voor hogere inkomens, terwijl D66 en GroenLinks-PvdA dat afwijzen en juist pleiten voor zwaardere heffing in box 3, wat voor de VVD onbespreekbaar is. Alternatieven zoals hogere erf- en schenkbelasting of versnelde afbouw van de Wet Hillen komen voorbij, maar krijgen vooralsnog geen meerderheid, waardoor het kabinetsvoorstel voorlopig overeind blijft.

Aanpassingen

Daarnaast staat de omstreden pseudo-eindheffing voor fossiele leaseauto’s ter discussie, met een amendement van SGP en BBB om de maatregel te schrappen. BBB zet bovendien in op afschaffing van de nationale CO₂-heffing en aanpassingen in oldtimer- en kampeerautoregelingen, wat spanningen oproept binnen de coalitie.

De Kamer debatteert verder woensdag, wanneer staatssecretaris Heijnen op alle vragen zal reageren.

Bron: FD