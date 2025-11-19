PwC: volledig AI-geautomatiseerde auditketen al in 2026 haalbaar

PwC voorziet dat de auditcyclus binnen een jaar vrijwel volledig geautomatiseerd zal zijn met behulp van kunstmatige intelligentie. Tijdens een briefing in New York stelde Shawn Panson, U.S. assurance transformation leader, dat een volledig geïntegreerde AI-auditketen in kalenderjaar 2026 haalbaar is.

Dat schrijft Accounting Today. Alle stappen van de audit – van planning en risicoanalyse tot procesdoorlopen, bewijsvergaring, controlewerkzaamheden en de uiteindelijke controle van de jaarrekening – worden inmiddels ondersteund door AI-toepassingen of zijn dat op korte termijn.

Voor de planningsfase gebruiken auditors sinds dit jaar Simplified Audit for Private Business, dat gegevens uit het voorgaande jaar verwerkt en automatisch een basis voor het controleplan opstelt. Voor risicoanalyse verschijnt binnenkort een AI-tool die scherper afbakent welke onderdelen van de audit in scope zijn.

Bij het doorlopen van processen helpt de Advanced Walkthrough Assistant door eerdere documentatie te vergelijken met actuele gegevens en afwijkingen te signaleren. Voor het verzamelen en matchen van controle-informatie in grote populaties zet PwC de bestaande Evidence Match-tool in, die uiteenlopende documenttypen verwerkt en een volledig controle-spoor vastlegt.

Ook de afrondende werkzaamheden worden verder geautomatiseerd. De Audit Innovation Hub, nu nog in pilot, ondersteunt teams bij het afstemmen en controleren van de jaarrekening door financiële informatie automatisch te extraheren, ordenen en toetsen.

Ander profiel

PwC wil alle AI-oplossingen in 2026 samenbrengen in één wereldwijd auditplatform. De opkomst van AI in de auditpraktijk verandert ook het profiel van nieuwe medewerkers. PwC zoekt steeds vaker accountants met een dubbele achtergrond in accountancy én data- of computerwetenschappen, naast tech-specialisten die voorheen niet in assurance werden ingezet. Volgens Panson is dit het begin van een structurele verschuiving: in de audit van de toekomst zijn vaktechniek en technologie volledig verweven.

Bron: Accounting Today