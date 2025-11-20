Frauderisicoanalyse verbeterd, maar AFM roept ook op tot waakzaamheid

De zes grootste OOB-accountancykantoren hebben stappen gezet op het gebied van frauderisicoanalyse, maar de AFM, die hier onderzoek naar deed, is ook van mening dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering.

De AFM droeg in 2022 al aan dat er in de accountancy meer gedaan moet worden op het gebied van frauderisicoanalyse. De toezichthouder signaleerde destijds dat ‘er onvoldoende verantwoordelijkheid was voor het signaleren en opvolgen van frauderisico’s’. In juni 2023 kwamh het rapport Scherper op frauderisico’s naar buiten waaruit bleek dat een scherpere blik nodig is bij frauderisicosignalering en eerder dit jaar concludeerde de AFM dat ook bij controlewerkzaamheden frauderisico’s tekortschieten.

Meer bewustzijn, fraudecommunities en hot file reviews

De Autoriteit Financiële Markten deed dit jaar opnieuw onderzoek en controleerde daarbij vooral hoe frauderisicoanalyse binnen de zes kantoren is geborgd. Ook deed de toezichthouder onderzoek naar de kwaliteit van twaalf wettelijke controles. Er is onder meer gekeken welke elementen bijdragen aan kwalitatief toereikende frauderisicoanalyse, hoe deze accountantskantoren zijn omgegaan met eerdere uitkomsten van het onderzoek uit 2023 en in hoeverre zij bepaalde punten hebben verbeterd.

De AFM is volgens het rapport onder meer te spreken over dat er onder meer intern onderzoek is verricht op basis van het eerder verschenen rapport uit 2023, dat er meer bewustzijn is gecreëerd onder meer via trainingen en gamificatie, er fraudedeskundigen zijn ingezet en communities zijn opgericht, het consultatiebeleid is verscherpt en hot file reviews worden toegepast. Ook zijn richtlijnen geactualiseerd en is coaching ingezet tijdens wettelijke controles. Ten slotte is de kwaliteit van de frauderisicoanalyse in de twaalf onderzochte wettelijke controles verbeterd en worden risicofactoren niet alleen vaker geïdentificeerd ook worden zij vaker benoemd en onderbouwd waarom ze wel of niet leiden tot een frauderisico.

Grondige oorzakenanalyse nodig

De toezichthouder geeft aan ‘overwegend positief te zijn, maar er dat er ook nog ruimte voor verbetering is’. Vooral het inzicht tot effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen is nog te beperkt, daarom is het nodig dat er nog stappen worden gezet op het gebied van het uitvoeren van grondige oorzakenanalyse. Deze worden nog te beperkt uitgevoerd en gedrags- en cultuuraspecten binnen kantoren zijn daarbij bovendien onderbelicht. De professioneel-kritische houding bij het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving moet nog scherper. Ook is het belangrijk dat accountantsorganisaties stappen zetten om het veronderstelde frauderisico op opbrengsten te identificeren.

Guurder klimaat en opkomst AI

De AFM roept alle accountantsorganisaties de aanbevelingen uit het rapport op te pakken, door te gaan met de stijgende lijn en benadrukt dat in een risicovoller economisch klimaat van geopolitieke spanningen en opkomst van AI fraude nieuwe vormen aanneemt en en breder aanwezig zal zijn en frauderiscoanalyse nog belangrijker zal zijn. Hanzo van Beusekom, bestuurder AFM: “De frauderisicoanalyses worden beter. In een complexere en risicovollere omgeving is het cruciaal dat accountantsorganisaties niet alleen maatregelen nemen, maar ook toetsen of hun aanpak werkt.”