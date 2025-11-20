‘Nederlanders laten teruggaaf box-3 liggen’

Veel Nederlanders weten nog steeds niet dat ze in aanmerking komen voor teruggave of bezwaar in Box 3. De bedragen die mensen onterecht laten liggen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden euro’s per jaar.

Dat blijkt uit data van belastingplatform Jan de Belastingman. “Veel spaarders en particuliere beleggers denken dat hun aangifte automatisch klopt, maar de werkelijkheid is complexer,” zegt Tim Broersen, Operations Lead bij Jan de Belastingman. “Zeker rond box 3 zien we dat mensen structureel te veel betalen, vaak zonder het te weten.”

Onduidelijk terrein

Sinds de ‘kerstarresten’ is de berekening van box 3 meerdere keren aangepast en bestaat er een mogelijkheid voor de belastingbetaler om het meest gunstige regime te kiezen. Toch blijkt dat het onderscheid tussen het forfaitaire rendement (het rendement dat de Belastingdienst veronderstelt) en het werkelijke rendement (wat mensen daadwerkelijk hebben verdiend) voor veel Nederlanders onduidelijk is.

“De meeste mensen weten niet dat ze bezwaar kunnen maken als hun werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire,” aldus Mathijs Gast, oprichter van Jan de Belastingman. “Dat geldt niet alleen voor beleggers die een slecht jaar op de beurs hebben gehad, maar ook voor spaarders die jarenlang vrijwel geen rente ontvingen. Zij betalen vaak belasting over geld dat ze nooit verdiend hebben.”

Trends

Uit data van Jan de Belastingman blijkt dat met name drie groepen Nederlanders structureel geld laten liggen. Het gaat om spaarders met grote tegoeden die nauwelijks rente ontvangen, beleggers die verliezen hebben geleden maar toch belasting betalen over een verondersteld rendement en particuliere vastgoedbezitters waarbij de WOZ waarde van woningen is gedaald. De bedragen variëren van enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s per persoon per jaar aan te veel betaalde belasting.

Belastingbewustzijn

De Belastingdienst kampt met beperkte capaciteit om burgers individueel te helpen bij bezwaarprocedures. Daardoor ligt de nadruk op automatisering, terwijl veel situaties maatwerk vereisen. “Het probleem is niet alleen de complexiteit van de wet, maar ook het gebrek aan fiscale bewustwording,” vertelt Gast. “Nederlanders gaan ervan uit dat de overheid het wel corrigeert, maar in de praktijk moet je zelf in actie komen. De komende maanden zijn cruciaal,” zegt de woordvoerder. “Wie zijn gegevens vóór 31 december goed op orde heeft, kan volgend jaar honderden euro’s besparen. En dat is geld waar je gewoon recht op hebt. “Controleer daarom tijdig of jouw aangifte klopt, of laat een expert meekijken als je twijfelt.”