CEO’s roepen formerende partijen op te kiezen voor duurzame economie

Honderd CEO’s van Nederlandse bedrijven – waaronder KPN, bol, Renewi en Dopper – roepen de formerende partijen op te kiezen voor een duurzame en toekomstbestendige economie. Volgens CEO Ankie van Wersch wordt het geluid van bedrijven die willen verduurzamen “minder vaak gehoord, maar het is er wel degelijk”.

De oproep komt van Future Up, het voormalige MVO Nederland. De ondertekenaars vertegenwoordigen samen een omzet van zo’n 43 miljard euro en meer dan 125.000 medewerkers. Zij vragen Den Haag om structurele investeringen in een economie die concurrerend, sociaal en duurzaam is.

Van Wersch benadrukt dat er juist wél draagvlak is voor verduurzaming binnen het bedrijfsleven: “Vaak lijkt het alsof het bedrijfsleven niet wil verduurzamen, vanwege vermeende kosten of regeldruk. Maar een substantieel aantal bedrijven wil dat wel degelijk.” Volgens haar blijkt uit onderzoek dat “1 euro investeren in verduurzaming al 46 euro bespaart op toekomstige verliezen of kosten.”

Breed gesteunde oproep uit verschillende sectoren

Onder de ondertekenaars bevinden zich bedrijven uit sectoren als retail, chemie, agrifood, textiel en dienstverlening. Ook CEO’s van Mediq, Strukton, RAI Amsterdam, Seepje, The Good Roll en ASN Bank ondersteunen de oproep.

Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman, wijst daarbij op het belang van circulaire ketens: “Circulariteit is in de Nederlandse economie nog niet vanzelfsprekend. Bedrijven kunnen hier het verschil maken, mits ze goede ondersteuning krijgen.” Hij pleit onder meer voor een btw-verlaging op tweedehands kleding: “Daar moeten we 21 procent btw over heffen, terwijl de btw ook al door de vorige eigenaar is betaald.”

Peer Swinkels, CEO van Royal Swinkels, benadrukt de noodzaak van investeringen op de lange termijn: “Als familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. Dat vraagt om moedige keuzes en strategische investeringen in onder andere de energietransitie.”

Ook Brechtje van den Beuken, co-CEO van Bosch Beton, waarschuwt voor het gebrek aan consistentie in beleid: “Nieuwe wetten en regels volgen elkaar in hoog tempo op en oude, tegenstrijdige wetten worden niet herzien. Dat verstikt de uitvoering. We roepen de politiek dan ook op: stop met zwabberbeleid, kies voor uitvoerbaarheid.”

Noodzaak van een gelijk speelveld

Volgens Van Wersch is helder dat bedrijven willen investeren in duurzame groei, banen en innovatie, maar nog te vaak worden belemmerd door regelgeving die traditionele industrieën bevoordeelt. “Zo gaan er nog steeds subsidies naar fossiele bedrijven, terwijl innovatieve, duurzame start-ups moeilijk kapitaal kunnen krijgen voor opschaling.” Ze benadrukt dat alleen wanneer de overheid actief meebouwt aan een duurzame economie, het Nederlandse bedrijfsleven internationaal concurrerend kan blijven.

