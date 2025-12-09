Wanneer ontstaat een vast contract? Zo werkt de ketenregeling in de praktijk 

De ketenregeling bepaalt of een tijdelijk contract stilzwijgend verandert in een vast dienstverband. Als accountant wil je hier proactief kunnen waarschuwen en vragen over de ketenregeling kunnen beantwoorden.

In dit artikel lees je wat deze regeling precies inhoudt, waar het in de praktijk misgaat en hoe jij jouw klanten tijdig kunt adviseren.

Waar risico’s in de ketenregeling meestal ontstaan

Wie regelmatig meekijkt in administraties, looninformatie of contractcycli ziet sneller dan een werkgever zelf wanneer een grens wordt overschreden. Vaak ontstaan risico’s simpelweg door onduidelijkheid: wat telt mee, wanneer begint de keten opnieuw en welke uitzonderingen maken cao’s nu precies? Door deze inzichten te kennen, kun je tijdig wijzen op gevolgen en onverwachte vaste contracten voorkomen.

De ketenregeling in het kort

De ketenregeling staat in artikel 7:668a BW en bepaalt hoeveel tijdelijke contracten je jouw werknemer kunt aanbieden en hoe lang deze contracten samen mogen duren. De regeling is bedoeld om werknemers niet langdurig in onzekerheid te laten door opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

In de praktijk betekent dit dat je als werkgever of adviseur scherp moet letten op de start- en einddata van contracten, de tussenpozen en de afspraken die in de cao gelden. Een kleine misrekening kan er al voor zorgen dat een tijdelijke kracht onbedoeld recht krijgt op een vast dienstverband.

De hoofdregels van de ketenregeling

De wet kent twee belangrijke grenzen: de maximale duur en het maximale aantal contracten.

36 maanden is de grens

Wanneer meerdere contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van maximaal 6 maanden, tellen ze bij elkaar op. Zodra de totale periode meer dan 36 maanden is, verandert het laatste contract automatisch in een vast contract.

Maximaal 3 tijdelijke contracten

Worden er meer dan 3 aansluitende tijdelijke contracten gegeven, dan wordt het 4e contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Ook bij opvolgend werkgeverschap

Eén van de meest voorkomende misverstanden is dat de keten altijd opnieuw begint bij een andere werkgever of constructie. Dat is niet zo. Wanneer iemand hetzelfde werk blijft doen en de nieuwe werkgever redelijkerwijs als opvolger kan worden gezien, loopt de keten door.

Dit speelt onder andere bij:

• overgang van onderneming

• inlening via verschillende BV’s of groepsmaatschappijen

• overstap naar een payrollconstructie

• doorlopende inzet via verschillende uitzendbureaus

Juist hier ontstaan fouten, omdat er al snel vanuit wordt gegaan dat een “nieuwe partij” betekent dat de keten opnieuw start. De werkzaamheden zelf zijn echter leidend.

Belangrijke uitzonderingen in wet en cao

De wet biedt ruimte voor afwijkingen die in de praktijk regelmatig voorkomen. Vooral cao’s spelen hierbij een belangrijke rol.

Verruiming via cao

Een cao kan de keten verruimen tot 48 maanden en 6 contracten wanneer de aard van het werk dat vraagt. Dit komt vooral voor in sectoren met projectmatig werk. Wil je weten wat er in jouw cao staat? Check het in Pascal-AI.

Kortere onderbreking bij seizoensarbeid

In sommige sectoren geldt een kortere onderbreking van 3 maanden. Een nieuw contract telt dan nog steeds mee in dezelfde keten.

Uitzonderingen voor specifieke groepen

Sommige groepen vallen buiten de ketenregeling, zoals BBL-leerlingen en jongeren onder 18 jaar met minder dan 12 uur per week. Voor werknemers boven de AOW-leeftijd geldt een ruimere keten van 48 maanden en 6 contracten.

Waar let je op bij verlengen of beëindigen?

Bij verlengen

Controleer altijd of het nieuwe contract binnen de wettelijke of cao-grenzen valt. Dit geldt voor zowel de duur als het aantal contracten.

Bij beëindiging

Houd rekening met de minimale onderbreking. Is de pauze korter dan 6 maanden (of 3 maanden in sommige cao’s), dan loopt de keten door. Daarnaast geldt bij tijdelijke contracten de aanzegplicht: je moet uiterlijk 1 maand voor de einddatum schriftelijk aangeven of het contract wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

Hoe helpt Pascal-AI accountants bij arbeidsrechtelijke vragen

Bij arbeidsrechtelijke vragen is het vooral belangrijk om snel en zorgvuldig tot een juist antwoord te komen. Pascal-AI ondersteunt daarbij door actuele wet- en cao-informatie te vertalen naar de situatie van een organisatie. Daardoor kun je vragen efficiënter beantwoorden en direct beoordelen welke regels in een specifiek geval van toepassing zijn.

Met Pascal-AI kun je in enkele seconden juridisch kloppende brieven en contracten voor jouw klanten opstellen of laten controleren, volledig in hun eigen stijl. Zo werk je sneller, onderbouw je adviezen beter en kun je veel arbeidsrechtelijke vragen direct intern oplossen.