NOAB: Box 3-wetgeving veroorzaakt grote problemen in adviespraktijk

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), waarbij ruim 1.050 mkb-gerichte administratie- en belastingadvieskantoren zijn aangesloten, luidt de noodklok over de huidige box 3-wetgeving. Uit een onderzoek onder leden blijkt dat de systematiek leidt tot onrechtvaardige belastingheffing, complexe rekensystemen, administratieve overbelasting en praktisch onuitvoerbare verplichtingen voor zowel burgers als adviseurs.

NOAB-leden constateren dat de feitelijke belastingdruk door de afbouw van inkomensafhankelijke heffingskortingen voor veel belastingplichtigen aanzienlijk hoger is dan het nominale tarief van 36%. Vooral mensen met lagere inkomens blijken hierdoor relatief zwaar te worden belast. NOAB: “Het is onwenselijk dat juist lagere inkomensgroepen een hogere effectieve vermogensheffing betalen dan mensen met een hoger inkomen. Dit leidt tot onbegrip en wantrouwen richting het belastingstelsel.”

Niet-bestaande rendementen

Een belangrijk knelpunt is de verplichte belastingheffing vanaf 2026 over vastgoed dat enkel ter beschikking staat, ook wanneer er géén gebruik of rendement is bijvoorbeeld bij leegstand of na overlijden. Adviseurs ervaren deze systematiek als onredelijk en in strijd met het uitgangspunt van werkelijk inkomen. Complexiteit en manipulatiemogelijkheden Uit het onderzoek blijkt verder dat de combinatie van het kasstelsel en de jaarlijkse keuze tussen forfaitair en werkelijk rendement ongewenste timing- en stuurmogelijkheden creëert. Tegelijkertijd ervaren leden dat het systeem voor gewone burgers te technisch en te wisselend is om te begrijpen.

Uitvoerbaarheid onder druk

Veel respondenten maken zich grote zorgen over de complexiteit van waarderingen, zoals bij familieleningen, schulden en valutaresultaten. Voor velen is deze regelgeving niet uitvoerbaar, terwijl de administratieve lasten sterk oplopen. Met het oog op 2028 – wanneer werkelijk rendement voor iedereen leidend wordt – vrezen NOAB-leden een verdere aanslag op capaciteit en kwaliteit binnen de fiscale praktijk. NOAB: “Het stelsel dreigt onuitvoerbaar te worden. De belastingplichtige kan het niet meer volgen, de adviseur nauwelijks nog uitleggen, en de Belastingdienst niet adequaat uitvoeren.”

Oproep

NOAB pleit voor fundamentele vereenvoudiging van box 3, met duidelijke en toepasbare regels die aansluiten bij economische realiteit. Daarbij vraagt de organisatie om meer rechtszekerheid en een beperking van niet-beïnvloedbare ficties die leiden tot heffing over rendement dat feitelijk niet bestaat. De volledige lijst van geïdentificeerde knelpunten, inclusief praktijkvoorbeelden, is hier te downloaden.