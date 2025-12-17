Home » Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen over zijn op het nieuwe pensioenstelsel. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt. Eerder was de einddatum vastgesteld op 1 januari 2027.

17 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Op 1 januari aanstaande gaan er ruim 9,5 miljoen pensioenen over op het nieuwe stelsel. Daarmee is meer dan de helft van de deelnemers in 2026 over op het nieuwe stelsel.

Wet verlenging transitieperiode

In de Wet toekomst pensioenen was geregeld dat pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd hebben om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De wijziging van deze einddatum was al tijdens de behandeling van de wet toegezegd aan de Eerste Kamer.

De wet op de Verlenging transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel haalt die genoemde datum uit de pensioenwet en regelt de datum nu in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Tegelijk met deze wet komt het kabinet met een AMvB waarin de termijn verlengd wordt tot 1 januari 2028.

Mariëlle Paul, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Op 1 januari is meer dan de helft van de pensioenen over op het nieuwe stelsel. Dat is een belangrijke mijlpaal. Zij krijgen een pensioen dat makkelijker omhooggaat, transparanter is en beter aansluit op de het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 werkgever zitten. De komende 2 jaar maken de overige pensioenregelingen de overstap. Met deze wetswijziging is er voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang.”

Tags: wet toekomst pensioenen

