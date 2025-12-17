Samen versnellen in accountancy: waarom intervisie juist nu het verschil maakt

Digitalisering, personeelsschaarste en toenemende klantverwachtingen zetten accountantskantoren onder druk. Veel kantoren lopen tegen dezelfde vragen aan, maar zoeken de oplossing nog te vaak alleen. Intervisie kan daarin het verschil maken.

Dezelfde uitdagingen, ieder zijn eigen eiland

Als je werkt binnen een accountants- of administratiekantoor, herken je het waarschijnlijk meteen. De sector verandert snel. IT-landschappen worden complexer, processen moeten strakker, teams staan onder druk en strategische keuzes hebben steeds grotere gevolgen. Tegelijkertijd worstelen veel kantoren met precies dezelfde vraagstukken — maar vaak ieder op hun eigen eiland.

Wat daarbij ontbreekt, is een structurele plek om ervaringen te delen met vakgenoten die écht begrijpen waar je tegenaan loopt. Niet in een commerciële setting, niet tijdens een vluchtige bijeenkomst, maar in een vaste groep waarin je samen leert, reflecteert en stappen zet.

Intervisie als versneller

Juist daar ligt de kracht van intervisie. Door periodiek samen te komen met professionals of leiders uit andere kantoren, ontstaat ruimte voor verdieping, herkenning en vooruitgang. Je bespreekt concrete casussen uit de praktijk, krijgt nieuwe invalshoeken aangereikt en wordt uitgedaagd om niet alleen te praten over verandering, maar deze ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Bottleneck speelt hierop in met twee nieuwe intervisieprogramma’s voor 2026, speciaal ontwikkeld voor accountants- en administratiekantoren. Beide programma’s zijn opgezet rondom één uitgangspunt: samen versnellen door te leren van elkaar én door te doen.

Twee groepen, één gezamenlijke aanpak

De eerste intervisiegroep richt zich op IT & Organisatieontwikkeling. Deze groep is bedoeld voor proces- en IT-verantwoordelijken, projectleiders en teamleiders die dagelijks werken aan datakwaliteit, software-adoptie, werkdruk, planning en procesoptimalisatie. In deze groep werk je samen aan concrete verbeteracties. Tussen de sessies door wordt verwacht dat je stappen zet, zodat je de volgende bijeenkomst kunt reflecteren op wat er is veranderd en wat dat heeft opgeleverd. Meer informatie over deze intervisiegroep vind je via de pagina over Intervisie IT & Organisatieontwikkeling.

De tweede groep is Intervisie Strategie & Ondernemerschap, bedoeld voor partners, bestuurders en MT-leden. Hier staan strategische keuzes centraal: koersbepaling, governance, digitalisering, groei en leiderschap. Je spart met andere kantoorleiders over besluiten die impact hebben op de lange termijn. Door prioriteiten scherp te stellen en hier ook op terug te komen in volgende sessies, ontstaat voortgang die verder gaat dan goede gesprekken. Ook hierover lees je meer op de pagina over Intervisie voor Strategie en Ondernemerschap.

Van inzicht naar actie

Beide intervisiegroepen bestaan uit vier bijeenkomsten per jaar en vinden plaats op Landgoed Schovenhorst in Putten. Elke sessie heeft een vaste structuur: terugblik, verdieping, casusbespreking en het formuleren van concrete actiepunten. Zo monitor je je eigen voortgang en leer je van de stappen die andere kantoren zetten.

In een sector die snel verandert, is samen leren geen luxe meer, maar een noodzaak. Intervisie biedt de rust, scherpte en versnelling die nodig zijn om toekomstbestendig te blijven.

Wil je meer weten over de intervisieprogramma’s van Bottleneck en ontdekken welke groep bij jouw rol past? Bekijk hier alle informatie