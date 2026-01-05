Balende accountants, maar ook lichtpunten door versoepeling CSRD

Accountants balen dat de CSRD voor veel minder bedrijven gaat gelden, meldde het FD op de valreep van het oude jaar. Een lichtpunt voor met name het mkb is wel de lagere regeldruk.

De regels voor duurzaamheidsrapportage worden definitief versimpeld, zo besloot het Europees Parlement half december. Daardoor gaan niet 50.000, maar maximaal 10.000 Europese bedrijven onder de CSRD vallen. Die wordt tot en met verslagjaar 2029 in stappen ingevoerd.

CSRD-training wordt AI-cursus

Volgens ING-econoom Katinka Jongkind gaan de soepeler eisen de omzet van accountantskantoren zeker raken. “Accountantsorganisaties hadden behoorlijk opgeschaald om CSRD-werk te kunnen doen, nu valt een deel daarvan weg.” De krant haalt ook een eerdere uitspraak van PwC-topvrouw Agnes Koops-Aukes aan, die aangaf dat specifiek voor de CSRD aangetrokken mensen inmiddels ander werk doen, binnen of buiten het bedrijf. Ook EY en KPMG gaven aan dat er minder duurzaamheidswerk op de bureaus ligt. “Klanten zijn bewust gaan vertragen vanwege dat langere wetgevingstraject”, zei KPMG-bestuurslid Marc Broskij in december. Bij KPMG worden CSRD-trainingsuren nu ingezet om beter te worden met AI.

Omdat de versoepeling vooral de niet-beursgenoteerde bedrijven betreft, verwacht ING dat vooral de middelgrote kantoren worden geraakt. ‘Al hebben zij ook cliënten die vrijwillig duurzaamheidscontroles zullen blijven doen.’

Terugwerkende kracht

Hoewel er nu veel moeite lijkt te zijn gedaan voor niets, is de positieve kant dat de regeldruk wordt verlicht. Dat stipt onder meer de SRA aan, die ‘minder papieren tijgers’ als voordeel ziet voor het mkb. De NBA vreest nog wel een probleem als de eerste groep grote beursgenoteerde bedrijven alsnog een duurzaamheidsrapportage moet opstellen over 2024 en 2025. De NBA pleit er bij Financiën voor de Nederlandse wetgeving op basis van de EU-richtlijn niet op die manier te laten ingaan. De Tweede Kamer praat er begin maart over.

Bron: FD