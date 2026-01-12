Wat moet de accountant doen bij een SBR Report Package?

Waar de jaarrekening traditioneel op papier werd opgesteld, gecontroleerd en gedeponeerd, moet de deponering voortaan digitaal via SBR plaatsvinden.Grote ondernemingen zullen veelal gaan deponeren in de vorm van een SBR Report Package (Inline XBRL/iXBRL).

Voor accountants betekent dit dat er een stap ontstaat tussen de gecontroleerde jaarrekening en de te deponeren jaarrekening. Hierin schuilen risico’s. In deze blog leg ik uit wat dit scenario betekent voor accountants en wat van hen worden verwacht.

Waarom dit scenario extra aandacht vraagt

Als de jaarrekening in PDF-formaat is opgesteld dan wordt de gecontroleerde jaarrekening technisch omgezet naar een Inline XBRL-bestand (een XHTML-bestand inclusief XBRL‑markeringen) en een eigen taxonomie met als output een SBR Report Package. Dat brengt risico’s met zich mee:

Mogelijke verwachtingskloof omtrent de rol en verantwoordelijkheid van de accountant omtrent het digitale deponeringsformaat. Het menselijk leesbare beeld (XHTML) kan afwijken van de gecontroleerde jaarrekening. De machine‑leesbare XBRL‑markeringen kunnen materiële inconsistenties bevatten ten opzichte van het menselijk leesbare beeld (XHTML).

Om invulling te geven aan het fundamentele beginsel zorgvuldigheid en vakbekwaamheid heeft de NBA Alert 50 uitgebracht met daarin de voorwaarden en werkzaamheden om te komen tot een schriftelijke toestemming voor het openbaar maken van de reeds afgegeven controleverklaring bij zo’n digitale SBR Report Package.

Controleverklaring

Omdat de accountant vooraf al weet dat de controleverklaring opgenomen zal worden in de SBR Report Package, zal de accountant in de controleverklaring een ‘overige aangelegenheden’ paragraaf’ opnemen om de rol en verantwoordelijkheden van de accountant bij het digitale formaat te duiden.

Naleving vereisten van Regelgevende Technische Standaard van SBR, inclusief XBRL-markering, niet gecontroleerd De accountantscontrole bevat de toetsing dat de opgemaakte jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Onze controleverklaring is afgegeven bij de opgemaakte jaarrekening en zal worden gevoegd bij de digitaal te deponeren jaarrapportage. Dat betekent dat de naleving van alle vereisten van de Regelgevende Technische Standaard van het SBR-domein Handelsregister.

Werkzaamheden accountants

De werkzaamheden zijn het verlengstuk van de wettelijke controle om invulling te geven aan het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, om daarmee toestemming te kunnen geven voor het opnemen van de controleverklaring (met ‘overige aangelegenheden’ paragraaf) in de SBR Report Package. Hieronder staan de werkzaamheden stap voor stap uitgelegd.

1. Nagaan dat de XHTML‑versie overeenstemt met de gecontroleerde jaarrekening

De accountant zal nagaan of de voor de mens leesbare XHTML‑weergave inhoudelijk gelijk is aan de op papier gecontroleerde jaarrekening, met uitzondering van eventueel toegestane deponeringsvrijstellingen. Dit is een inhoudelijke vergelijking: Is bij de conversie van PDF naar XHTML alle bedragen, toelichtingen, tabellen en teksten overgenomen? Zijn er geen elementen verdwenen of toegevoegd? Zijn de vrijstellingen correct toegepast?

Dit is essentieel omdat de gebruiker van de gedeponeerde jaarrekening de XHTML‑versie ziet, niet de gecontroleerde PDF-versie.

2. Nagaan of de SBR Report Package technisch valide is

De accountant moet nagaan of de SBR Report Package voldoet aan de minimale technische validatiecriteria uit de Regelgevende Technische Standaard (RTS). Het gaat hierbij uitsluitend om technische checks, zoals:

correcte opbouw van het Report Package inclusief vereiste taxonomiebestanden

geen ongewenste elementen zoals uitvoerbare code

Deze validatie gebeurt met software. Let op dat de klant verantwoordelijk blijft voor deponering.

3. Controleren dat de machine‑leesbare informatie geen materiële inconsistenties bevat

Met behulp van een Consistente Transformatie wordt de XBRL‑data omgezet naar een leesbare vorm (renderen). De accountant zal nagaan of de informatie uit de rendering van de XBRL-data overeenkomen met de XHTML‑inhoud. De accountant hoeft dus niet te beoordelen of de markering perfect is. Alleen of er geen materiële afwijkingen zijn.

4. Toestemming geven voor het opnemen van de controleverklaring

Vervolgens zal de accountant toestemming geven om de controleverklaring op te nemen in de SBR Report Package. De accountant kan de SBR Report Package identificeren met een unieke hashcode welke via de NBA hashgenerator kan worden gegenereerd. Wil de onderneming wél zekerheid over de naleving van de RTS voor SBR? Dan is een vrijwillige assurance‑opdracht volgens Standaard 3950N nodig.

Samengevat introduceert voorgenoemde situatie een nieuwe uitdaging voor accountants: het borgen dat de digitale jaarrapportage geen afwijkingen introduceert ten opzichte van de gecontroleerde jaarrekening. De activiteiten zijn beperkt, maar cruciaal:

Het opnemen van een ‘overige aangelegenheden’ paragraaf in de controleverklaring Vergelijking XHTML met PDF( papieren)jaarrekening Technische validatie van de SBR Report Package Check op materiële inconsistenties in XBRL‑markeringen Toestemming voor opname van de controleverklaring

