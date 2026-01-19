Oxfam Novib: geld-machtspiraal ook in Nederland

Vorig jaar is het gezamenlijke vermogen van miljardairs wereldwijd aangezwollen tot een recordhoogte van 18,3 biljoen dollar: dat is 16% meer dan in 2024. In Nederland is het vermogen van de tien rijkste Quote 500-leden met € 6,5 miljard gegroeid. “Deze extreme rijkdom staat in sterk contrast met de wereldwijde armoede: één op de vier mensen heeft regelmatig honger en bijna de helft van de wereldbevolking leeft in armoede.”

Rijken kopen politieke invloed

Oxfam grijpt jaarlijks de start van het World Economic Forum aan om de macht van de almaar rijker wordende miljardairs aan de kaak te stellen. “Zo heeft een klein groepje miljardairs aanzienlijke belangen in meer dan de helft van de grootste mediabedrijven en zijn negen van de tien socialmediaplatforms in bezit van zes miljardairs.” Voor het eerst is ook een ongelijkheidsrapport voor Nederland opgesteld. Daaruit blijkt onder meer dat in verkiezingsjaar 2025 zijn slechts elf Quote 500-leden verantwoordelijk waren voor 20% van alle donaties aan politieke partijen, waarvan 86% naar centrum- of rechtse partijen ging. “Door politieke invloed te kopen, sturen superrijken het beleid in hun eigen voordeel. Zo ontstaat een geld-machtspiraal die de kloof tussen arm en rijk steeds verder verdiept en de fundamenten van onze democratie bedreigt.”

Geld is macht

Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes stelt dat nu openlijk gebeurt wat vroeger achter de schermen plaatsvond. “Dat zien we bij Amerikaanse tech-miljardairs rond president Trump en bij Nederlandse ondernemersclubs die ‘de politiek een handje helpen’ om een rechts kabinet aan de macht te krijgen.” Servaes wijst op de lagere belastingen voor de superrijken in de VS en Trumps verzet tegen het internationaal zwaarder belasten van multinationals. “Zijn presidentschap maakt duidelijk aan de rest van de wereld dat de macht bij de superrijken ligt.”

Er zijn voor het eerst meer dan 3.000 miljardairs op de wereld. Zij hebben twee keer meer dan het totale vermogen van 3,6 miljard mensen bij elkaar. De stijging van het vermogen van miljardairs in 2025 is ruim voldoende om extreme armoede in de wereld 26 keer uit te bannen.

Rijken profiteren van lobby

De 500 rijkste Nederlanders bezitten twee keer het jaarlijkse zorgbudget en vijf keer dat van onderwijs. Dat is 9% van het totale vermogen van huishoudens. Daarmee bezitten ze vier keer zoveel als de armste 50%. “Ook in Nederland zien we een geld-machtspiraal tussen vermogenden, grote bedrijven en de politiek. Gevolg is bijvoorbeeld dat – terwijl we formeel een progressief belastingstelsel kennen – de rijksten vaak buiten beeld blijven en zelfs minder belasting betalen dan de gewone Nederlander. Dit is geen toeval, maar het resultaat van jarenlange lobby”, aldus Servaes.