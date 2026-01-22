Becky’s NextGen Award daagt accountantskantoren uit om de volgende generatie aan zich te binden

Ondanks de stabiliteit, sterke loopbaanperspectieven en echte invloed op bedrijven, slaagt het accountantsberoep er steeds minder in om de aandacht van jonge mensen te trekken. Voor Generatie Z voelt accountancy vaak formeel, afstandelijk en verouderd aan.

Onderzoek in opdracht van Becky.works onder meer dan 1.000 jongeren in Nederland maakt dit duidelijk. Hoewel finance breed wordt gezien als belangrijk, wordt het zelden als innovatief ervaren.

Onderzoek laat het probleem achter de beperkte interesse van Gen Z zien

Het onderzoek legt een duidelijk vraagstuk bloot voor de accountancysector. Finance wordt gezien als belangrijk, maar nauwelijks als innovatief of aantrekkelijk. Voor veel jongeren voelt de sector formeel, afstandelijk en losgekoppeld van de manier waarop zij willen werken en zich willen ontwikkelen.

Generatie Z vormt haar loopbaanvoorkeuren op basis van identificatie: kan ik mezelf hierin herkennen?

Wanneer een beroep vooral wordt gepresenteerd via regels, structuren en technische expertise, wordt het voor jongeren lastig om hun eigen waarden en ambities erop te projecteren. Het gevolg is geen actieve afwijzing, maar passieve afstand: accountancy voelt in theorie relevant, maar persoonlijk niet betekenisvol.

Becky’s NextGen Award pakt de echte drempel aan: relevantie

Becky’s NextGen Award 2026 is in het leven geroepen om deze kloof tussen perceptie en potentieel te overbruggen. Niet door jongeren te vertellen waarom accountancy belangrijk is, maar door accountantskantoren uit te dagen dit te laten zien op een manier die relevant en geloofwaardig voelt.

De award verschuift de focus van functies en vereisten naar doel en beleving. Zij zet kantoren in de spotlight die verder kijken dan technische excellentie en communiceren wat Gen Z daadwerkelijk zoekt: leren, autonomie, menselijke verbinding en zichtbare impact. Zo helpt de award jongeren zichzelf te herkennen in het beroep — als individuen met ambities en waarden.

In plaats van nog een wervingsverhaal, nodigt de award kantoren uit om het verhaal dat zij over accountancy vertellen opnieuw te doordenken.

Waarom dit type award nodig is

Traditionele awards belonen prestaties. Becky’s NextGen Award stelt relevantie centraal.

De uitdaging voor de accountancysector is niet een gebrek aan talent, maar een gebrek aan identificatie. Jongeren haken af omdat zij niet zien hoe het beroep aansluit bij hun ambities, waarden en manier van werken.

De award maakt de verbinding tussen accountancy en de volgende generatie zichtbaar. De focus verschuift van prestatie-indicatoren naar betekenis: hoe kantoren hun rol communiceren, jongeren betrekken en het beroep presenteren op een manier die herkenbaar voelt.

In een arbeidsmarkt waarin aandacht schaars is, gaat relevantie vooraf aan recruitment. Becky’s NextGen Award belicht accountantskantoren die erin slagen het beroep relevant te maken voor de volgende generatie.

Hier wordt de toekomst van accountancy vormgegeven

De vraag is niet of de storytelling rondom ons beroep zal veranderen, maar wie onderdeel zal zijn van die verandering.

