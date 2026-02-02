‘Coalitieakkoord is doorbraak voor zelfstandigen’

Het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD markeert een fundamentele koerswijziging in het beleid voor zelfstandigen, vindt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

De vereniging is verheugd dat de omstreden VBAR definitief wordt opgebroken en zelfstandigen een eigen wettelijke basis krijgen in de vorm van de Zelfstandigenwet. “Dit is geen detailwijziging, maar een principiële keuze. De politiek erkent eindelijk dat schijnzelfstandigheid moet worden bestreden zonder het zelfstandig ondernemerschap kapot te reguleren”, zegt voorzitter Connie Maathuis.

Ruimte voor helder beleid

De afspraken in het akkoord sluiten volgens de vereniging nauw aan bij voorstellen die VZN de afgelopen jaren op tafel heeft gelegd. “Zo wordt de VBAR niet in zijn geheel ingevoerd, maar opgeknipt. Het deel dat ziet op de bescherming van hen die bescherming nodig hebben, krijgt vorm door een rechtsvermoeden van werknemerschap bij lagere tarieven. Het deel dat als verduidelijking bedoeld was maar juist onduidelijkheid en onzekerheid tot gevolg had, maakt plaats voor een afzonderlijke Zelfstandigenwet. Wij hebben steeds gezegd: breng structuur aan door de ‘R’ los te koppelen van de beoordeling van ondernemerschap. Nu ontstaat er eindelijk ruimte voor helder en uitvoerbaar beleid.”

VZN onderschrijft de invoering van het rechtsvermoeden van werknemerschap als noodzakelijk en effectief middel tegen echte schijnzelfstandigheid. Het sluit aan bij Europese verplichtingen en verschuift de bewijslast naar waar die hoort, zonder opdrachtgevers en zelfstandigen in een grijs gebied vol onzekerheden te duwen, aldus Maathuis. “Dit is precies de balans waar we zo lang voor hebben gepleit: stevig optreden waar misstanden zijn en rust en duidelijkheid creëren voor mensen die bewust en zelfstandig ondernemen.”

De aparte Zelfstandigenwet moet nog verder worden ingevuld. “Maar de erkenning dat zelfstandigen een eigen positie in het recht verdienen is misschien wel de grootste winst te noemen”, stelt Maathuis.

BAZ

Dat de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) een opt-outmogelijkheid houdt, juicht VZN toe. “Met het recente advies van de Raad van State in het achterhoofd blijft de vereniging alert op de verdere uitwerking, maar ziet bevestigd dat keuzevrijheid voor zelfstandigen overeind blijft.”

Zorg en onderwijs

Een kanttekening is wel dat de inzet op goede arbeidsvoorwaarden en stabiele teams in zorg en onderwijs niet mag doorslaan in het beperken van legitiem zelfstandig ondernemerschap. “Juist in sectoren met structurele tekorten leveren zelfstandigen een onmisbare bijdrage. Beleidsmaatregelen die zelfstandig ondernemerschap sectorgewijs ontmoedigen verzwakken de arbeidsmarkt in plaats van deze te versterken. Vast en zelfstandig werk zijn geen vijanden”, aldus Maathuis.