Europees OM: 5 miljard fraude met coronaherstelgelden

Volgens het Europese Openbaar Ministerie Eppo is er naar schatting voor zeker € 5 miljard gefraudeerd met gelden uit het coronaherstelfonds. In ons land lopen geen onderzoeken.

Rondom het investeringsprogramma NextGenerationEU werden 518 zaken onderzocht, die bijna allemaal (512 keer) te maken hadden met het Europese coronaherstelfonds. Daarmee is naar schatting ruim € 5 miljard aan fraude gemoeid. In de meeste gevallen gaat het om projecten rondom duurzaamheids- en technologische transitie, waarbij EU-geld is gebruikt voor duurzame energie, mobiliteit, zorg en de inzet van geavanceerde digitale structuren. “Andere geraakte domeinen zijn mededinging, openbare infrastructuur, openbaar vervoer, innovatie, opleiding, onderzoek en zorg”, aldus Eppo.

De meest voorkomende manier van frauderen is het verstrekken van valse of misleidende informatie om subdisies te verkrijgen, zoals het vervalsen van facturen en contracten. Bij zo’n € 2 miljard aan fraudegevallen was er ook sprake van corruptie.

Italië sterk in opsporen

Het coronaherstelfonds van € 650 miljard is bedoeld om de economie van de EU-lidstaten te stimuleren. Lidstaten kunnen er nog tot eind dit jaar een beroep op doen, mits ze aantoonbaar hervormingen doorvoeren. Er is tot nu toe € 294 miljard uitgekeerd en Italië, zwaar geraakt door corona, is grootontvanger mer € 153 miljard. Het land is ook goed voor bijna twee derde van alle fraudeonderzoeken, maar dat komt volgens Eppo vooral omdat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst veel werk maakt van het opsporen van fraude. In Nederland is het Europese OM nog geen fraudeonderzoeken gestart rondom het herstelfonds. Ons land ontving zo’n € 2,5 miljard aan steun.

31 meldingen in Nederland

Dat betekent niet dat er helemaal geen fraude wordt onderzocht: Eppo kreeg in totaal 31 meldingen en klachten binnen over Nederlandse fraudegevallen, zo meldt de organisatie in het jaarverslag. Die meldingen leidden tot 27 nieuwe onderzoeken, waarmee potentieel € 127 miljoen aan fraude gemoeid was. Er liepen eind vorig jaar 48 onderzoeken naar in totaal een geschat fraudebedrag van € 306 miljoen. Het grootste deel daarvan, € 293 miljoen, had betrekking op btw- en douanefraude. De rest betreft fraude met uitgaven. Vorig jaar werd op basis van de lopende Nederlandse zaken één persoon aangeklaagd voor fraude. In de hele EU werden 275 personen aangeklaagd.

EU-breed is Eppo nog bezig met 981 fraudezaken op het gebied van btw, goed voor € 45 miljard aan ontdoken belasting. In totaal spelen er ruim 3.600 fraudezaken ter waarde van ruim € 67 miljard. Vorig jaar werden er 2.000 nieuwe zaken geopend.