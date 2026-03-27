Kamer wil voor zomer meer duidelijkheid over Zelfstandigenwet

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor het zomerreces met meer duidelijkheid te komen over de nieuwe Zelfstandigenwet’. Dit nadat het kabinet eerder deze maand een groot deel van het wetsvoorstel Vbar introk.

Het kabinet schrapt het deel van het wetsvoorstel Vbar dat was bedoeld om te verduidelijken wanneer iemand daadwerkelijk als zelfstandige werkt of eigenlijk werknemer is, liet minister Aartsen onlangs weten. Dat deel van de wetgeving zorgde voor teveel onrust, luidde de conclusie.

Het kabinet wil nu zo snel mogelijk de Zelfstandigenwet daarvoor in de plaats brengen. Invoering van de Zelfstandigenwet is een afspraak uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Daarmee moeten zzp’ers een duidelijkere positie en erkenning in de wet krijgen. Het kabinet gaat de komende tijd hard aan de slag met de Zelfstandigenwet, zei Aartsen.

Oproep Kamer

De Tweede Kamer heeft nu aan de minister laten weten dat er snel meer duidelijkheid nodig is. In de aangenomen motie van de leden Ergin en Ceulemans wordt het kabinet verzocht om ‘meer richting te geven aan de vervolgstappen en de verdere uitwerking van de aangekondigde Zelfstandigenwet’.

De Kamerleden constateren dat ‘momenteel wel wordt gehandhaafd op schijnzelfstandigheid en dat tegelijkertijd veel zelfstandigen en opdrachtgevers nog steeds in grote onzekerheid zitten over wanneer sprake is van zelfstandig ondernemerschap en wanneer van een dienstverband’. Daarom is ‘het van groot belang is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het nieuwe wettelijk kader voor zelfstandig werkenden’.

De motie is hier te vinden, samen met enkele andere aangenomen voorstellen.