EY kiest voor langer verblijf in iconisch Zuidas-onderkomen

Europese vastgoedontwikkelaar en investment manager Edge maakt bekend dat EY een nieuwe huurovereenkomst heeft getekend voor kantoorgebouw Cross Towers op de Amsterdamse Zuidas. De nieuwe verhuurder werkt samen met het accountantskantoor aan het ‘Paris Proof’ maken van het gebouw.

Met deze overeenkomst blijft EY gevestigd in het iconische kantoorgebouw, dat sinds de acquisitie door Edge en haar partners wordt klaargemaakt voor een duurzame toekomst.

Cross Towers, een 23 verdiepingen tellend kantoorgebouw met circa 29.500 m² kantoorruimte, is gelegen op een prominente locatie aan de Zuidas, waar EY een van de voornaamste huurders is. Het door Foster + Partners ontworpen gebouw werd in 2024 aangekocht door Edge, in samenwerking met Nederlandse family offices.

Sinds de acquisitie werkt Edge aan de verdere verduurzaming en herpositionering van het gebouw, in lijn met haar ‘brown-to-green’ strategie. Daarbij wordt ingezet op het creëren van een toekomstbestendige en gezonde werkomgeving en het verbeteren van de energieprestaties, met de gezamenlijke ambitie om het gebouw Paris Proof te maken.

Onno Saes, Executive Director Transactions: “De verlenging van EY in Cross Towers is een belangrijke bevestiging van het vertrouwen in zowel de locatie als onze ambities voor het gebouw. Door te blijven investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van Cross Towers, versterken we de positie als hoogwaardige en toekomstbestendige werkplek op de Amsterdamse Zuidas. We waarderen de samenwerking met EY en kijken ernaar uit om samen de volgende fase vorm te geven.”

Patrick Gabriëls, CEO van EY in Nederland: “Met de verlenging in Amsterdam kiezen we bewust voor meer dan alleen een gebouw. We investeren in een toekomstbestendige, techgedreven werkomgeving. Hier gaan we nauw samenwerken met klanten aan innovatieve oplossingen voor morgen, onder meer door de uitbreiding van het huidige, fysieke AI-lab. Tegelijk creëren we een fantastische werkplek waar het welzijn en de ontwikkeling van onze mensen centraal staan. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en waar ze de vrijheid hebben om de werkomgeving te kiezen die past bij wat ze op dat moment nodig hebben. Wij danken Edge voor hun bijdrage en zijn blij dat we samen met hen bouwen aan onze toekomst.”

EY werd commercieel geadviseerd door JLL, technisch begeleid door Turner & Townsend en juridisch bijgestaan door HVG Law. Edge werd juridisch vertegenwoordigd door Loyens & Loeff.