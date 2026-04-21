Campagne ‘Doe ff fiscaal’ richt zich op studenten

Het Register Belastingadviseurs heeft samen met de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de campagne ‘Doe ff fiscaal’ gelanceerd. De campagne toont hbo- en wo-studenten via verschillende kanalen hoe mooi en divers het fiscale vak is.

Economie, rechten en finance, tax & advice: wat je ook studeert, de fiscale sector barst van de mogelijkheden. Met een fiscale studie werk je aan maatschappelijke vraagstukken, zijn er veel carrière-opties en kom je terecht in een vakgebied dat enorm afwisselend en interessant is. Dat is de boodschap van een campagne die op 16 april van start ging.

Video’s & posters

Via ‘Doe ff fiscaal’ worden persoonlijke video’s gedeeld waarin fiscale studenten en jonge professionals hun ervaringen delen. Ook zijn er posters rondom maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld dat je met een fiscale studie meewerkt aan een groene toekomst door uit te zoeken hoe belastingregels bedrijven stimuleren om echt duurzamer te werken.

Misvattingen

Uiteraard worden ook veelgehoorde misvattingen weersproken. Een fiscale studie is totaal niet stoffig maar juist ontzettend actueel. En je wordt absoluut geen boekhouder op een suf kantoor. Tenzij je dat zelf wil natuurlijk. En of belasting stom is? Nou, als dat je mening is dan mág dat natuurlijk… Maar belasting is er niet voor niets; het helpt om collectieve voorzieningen te betalen en kan worden ingezet om lasten eerlijk te verdelen. Of om gewenst gedrag te stimuleren (en ongewenst gedrag af te remmen).

Like en deel

