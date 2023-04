Ook PwC zet eigen medewerkers centraal in nieuwe campagne

In de campagne Community of solvers staan eigen medewerkers van PwC centraal. Het accountants- en advieskantoor wil hiermee laten zien hoe haar eigen medewerkers, de ‘solvers’, klanten en de maatschappij vooruithelpen.

‘Onze klanten en de samenleving hebben te maken met grote uitdagingen. Zij verwachten – en wij willen – dat onze dienstverlening en andere activiteiten bijdragen aan het oplossen van deze belangrijke problemen en helpen vertrouwen te bouwen in de maatschappij. Dat is het bestaansrecht en daarmee de purpose van PwC’, aldus de organisatie.

Solvers

PwC stelt met deze campagne te willen laten zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een andere aanpak en dat dergelijke complexe vraagstukken niet meer op te lossen zijn door een enkel individu. ‘De crux is om de juiste mensen met diverse expertises bij elkaar te brengen voor elk vraagstuk. De beste oplossing bedenk je samen, geloven we bij PwC. Want alleen sámen kun je bedrijfsuitdagingen vanuit álle kanten bekijken. Dat is precies wat onze community of solvers doet om tot betere oplossingen te komen.’

In de campagnefilmpjes zien we onder meer Mitra Tydeman-Yousef, belastingspecialist bij PwC. Ze vertelt over de dienstverlening aan Voedselbanken Nederland en hoe zij onze community of solvers ziet. Martine Koedijk, sectorvoorzitter Lokale Overheden bij PwC, gaat in op het belang van het samenbrengen van verschillende expertises binnen onze community of solvers.

New Equation

De campagne is een vervolg op de wereldwijde ‘The New Equation’ campagne, die sinds oktober 2021 loopt. Bij PwC zijn Karlien Serrarens en Lea Vissers verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze campagne.

Het lijkt een trend onder accountantskantoren om eigen medewerkers in te zetten bij (arbeidsmarkt)campagnes. Eerder deden onder meer Grant Thornton en CROP hetzelfde.