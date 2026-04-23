Samenwerken met accountants is waardevol

Aeternus ondersteunt organisaties bij nationale en internationale bedrijfsovernames. Vanuit Amsterdam, Eindhoven en Venlo werkt het kantoor landelijk voor ondernemingen in het mkb en mid‑corporate segment. Met een combinatie van strategisch inzicht en een doelgerichte aanpak begeleidt Aeternus ondernemers en kijkt daarbij verder dan de transactie alleen. Bert Schaareman, partner, licht toe: “Als M&A‑ en waarderingskantoor kiezen we bewust voor een inhoudelijke en gestructureerde aanpak. We onderscheiden ons door diepgaande sector- en waarderingskennis en onderhandelingsvaardigheden.”

Kennis, ervaring en routine

Volgens Schaareman zorgt juist de combinatie van kennis en vaardigheden voor de juiste klik met ondernemers. “De ondernemer voelt zich begrepen en wij begrijpen hem of haar. Zo bouw je aan een sterk inhoudelijk dossier dat vertrouwen wekt en leidt tot betere beslissingen en daarmee tot betere deals.” Ervaring speelt daarbij een cruciale rol, benadrukt Carlo Caria, partner: “Iedereen kan roepen wat de bedrijfswaarde is of een gesprek voeren met een koper, maar een gestructureerd proces van start tot finish vraagt om vakmanschap en routine. Wij doen dit werk dagelijks en begeleiden jaarlijks zo’n tachtig deals. Dat houdt je scherp en maakt dat je je expertise continu verder verdiept.”

Binnen Aeternus wordt gewerkt in gespecialiseerde sectorteams van vier à vijf medewerkers die hun sectorkennis altijd up-to-date houden. Zij verzamelen gestructureerd marktinformatie, doen onderzoek en vertalen de resultaten naar bruikbare inzichten voor lopende en toekomstige trajecten. Caria: “Onze content is gebaseerd op eigen onderzoek en directe input uit de markt. We bellen regelmatig met bedrijven binnen een sector, stellen gerichte vragen en we toetsen trends.” Schaareman: “We beschikken over de grootste private equity-database van Nederland en weten precies welke partijen in welke sector actief zijn. Als we verdieping zoeken, nemen we contact op met deze investeerders. Zo verkrijgen we inzichten die aansluiten op de realiteit van de sector.”

Online Waardescan

De kennis van de specialisten wordt actief gedeeld. Het kantoor publiceert regelmatig brancherapporten, onderzoeken en casestudies, organiseert events voor ondernemers en specifieke beroepsgroepen en neemt podcasts op waarin recente transacties worden besproken. “Wij laten onze kennis zien om ondernemers verder te helpen en inzicht te geven in de M&A-markt”, benadrukt Schaareman. Een goed voorbeeld van deze filosofie is de Aeternus Waardescan. Met de laagdrempelige online tool krijgen ondernemers en accountants snel inzicht in de bedrijfswaarde.

De scan combineert diepgaande sectorkennis, actuele multiples en ervaring uit meer dan 1300 overnames. Op basis van de ingevoerde gegevens ontstaat er een persoonlijk rapport met een eerste indicatie van de ondernemingswaarde. Caria: “Het is geen volledige waardering, maar wel een solide eerste inschatting op basis van een datagedreven model.” De tool is volgens hem waardevol voor accountants, die als trusted advisor dicht bij ondernemers staan en biedt aanknopingspunten om te praten over strategie, investeringen en timing. “Door regelmatig de waarde te meten, bieden we een goed vertrekpunt om structureel te werken aan waardecreatie.”

Gerichte strategische keuzes

Om concreet te werken aan een hogere waarde en het bedrijf aantrekkelijker te maken voor investeerders, financiers en toekomstige kopers heeft Aeternus een eigen valuemanagementmethode ontwikkeld. Met de kennis van bedrijfswaarderingen en overnames wordt daarbij in kaart gebracht welke factoren de bedrijfswaarde bepalen en waar kansen liggen om verder te groeien. Valuemanagement geeft helder inzicht in de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Daarmee kan de ondernemer gerichte strategische keuzes maken, de risico’s kleiner maken en de onafhankelijkheid groter. “We maken een heldere ‘foto’ van de onderneming, waarin duidelijk wordt in welke fase het bedrijf zich bevindt, hoe volwassen de markt is en hoe sterk de positie daarin is”, verduidelijkt Caria.

Samenwerken met accountants

Volgens Caria kunnen de uitkomsten best confronterend zijn, vooral als blijkt dat het bedrijf is doorgegroeid, maar de rol van de ondernemer niet meer past bij de huidige fase. “We gaan het gesprek aan en draaien er niet omheen. Zo ontstaat de juiste dynamiek en wordt duidelijk wat het bedrijf en het management nodig hebben om verder te komen.” Met valuemanagement kijkt Aeternus niet alleen naar de onderneming, maar ook naar het team erachter. “Waar ontstaat een mismatch? Moet de ondernemer een stap terug doen, past iemand anders beter bij deze fase? Inzicht in dit soort vraagstukken maakt een bedrijf toekomstbestendig”, legt Caria uit.

Tijdens het werk van de 75 specialisten van Aeternus wordt vaak dankbaar gebruikgemaakt van de expertise van accountants, fiscalisten en advocaten. Schaareman: “Een optimaal advies betekent ook de juiste expertise inschakelen op het juiste moment. Daarmee zet je samen een degelijk en overtuigend verhaal neer voor de klant. De accountant beschikt niet alleen over diepgaande kennis van de onderneming, maar heeft vaak ook een langdurige vertrouwensrelatie met de ondernemer. Juist daardoor weet de accountant wat écht belangrijk is en vormt hij een onmisbare schakel bij bedrijfsoverdrachten. Samen met externe specialisten levert Aeternus dan ook maatwerk bij overnames, waardecreatie en strategische vraagstukken. Op hun vlak beheersen zij de nuances en kennen wij de hoofdlijnen en vice versa. Dat maakt de samenwerking waardevol.”

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.