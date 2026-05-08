Goud als alternatieve asset in de moderne vermogensplanning

Goud speelt hierin een rol die de gemiddelde spreadsheet overstijgt. Het is geen product dat dividend uitkeert of een rentepercentage biedt. Juist dat ontbreken van een directe koppeling aan het bancaire systeem maakt het interessant voor de spreiding van risico’s. Wie naar de historische waardeontwikkeling kijkt, ziet dat dit edelmetaal fungeert als een verzekeringspolis tegen inflatie en economische instabiliteit.

Veel particulieren en ondernemers hebben nog ergens oude sieraden of munten liggen. Dit wordt vaak gezien als emotioneel bezit of simpelweg als rommel in een kluis. Vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt is dit echter dood kapitaal. Het levert niets op zolang het stil ligt. In een tijd waarin de goudprijs per gram recordhoogtes bereikt, is het logisch om de waarde van deze objecten te heroverwegen. Het omzetten van fysiek goud naar liquide middelen kan een strategische zet zijn om andere investeringen te financieren of om de fiscale positie in box 3 te herzien.

De fiscale behandeling van edelmetaal

In de accountancy is de waardering van activa altijd een punt van discussie. Goud dat privé wordt aangehouden, valt onder de rendementsgrondslag van box 3. De Belastingdienst ziet dit als een overige bezitting. Het lastige is dat de koers schommelt. Waar aandelen en obligaties vaak eenvoudig te volgen zijn via jaaroverzichten, moet de waarde van fysiek goud zelf worden vastgesteld op de peildatum van 1 januari. Voor grotere hoeveelheden beleggingsgoud is dit meestal duidelijk, maar bij sieraden en verzamelobjecten ligt dat ingewikkelder. Het is voor een adviseur zaak om hier scherp op te zijn, aangezien een onjuiste waardering kan leiden tot discussies met de fiscus.

Zakelijk goudbezit komt minder vaak voor, maar is niet onmogelijk. Als een onderneming goud aankoopt als belegging, wordt dit gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Het biedt een buffer die niet direct verdampt als een valuta in waarde daalt. Toch moet men oppassen met de kwalificatie van dergelijke activa. De fiscus kan het aanhouden van grote hoeveelheden goud in een bv zien als overtollige liquide middelen. Dit heeft gevolgen voor regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is dus niet simpelweg een kwestie van goud kopen en wegzetten; er moet een onderbouwde visie achter zitten.

Liquiditeit en de rol van tastbaar bezit

Een van de grootste voordelen van goud is de enorme liquiditeit. In tegenstelling tot vastgoed, waar een verkoopproces maanden kan duren, is goud vrijwel direct om te zetten in contanten of banktegoeden. Dit maakt het een interessant instrument voor ondernemers die een buffer willen hebben voor onvoorziene uitgaven. Sarcasme is hier op zijn plek voor wie denkt dat een digitale munt dezelfde zekerheid biedt. Een bitje op een server kan verdwijnen, maar een baar goud houdt zijn fysieke vorm, ook als de stroom uitvalt of de bankensector wankelt.

De markt voor inkoop van edelmetalen is professioneler geworden. Het beeld van schimmige winkeltjes in achterafstraatjes is achterhaald. Serieuze partijen werken met geijkte apparatuur en actuele koerslijsten die direct gekoppeld zijn aan de wereldwijde beurzen. Voor een accountant is dit prettig, omdat de transparantie rondom de transactie de controleerbaarheid vergroot. Het verkoopbewijs dient als basis voor de administratieve verwerking van de vermogensmutatie.

Vermogensbehoud op de lange termijn

Goud moet niet worden gezien als een methode om snel rijk te worden. Het is een instrument voor vermogensbehoud. Wie vijftig jaar geleden goud kocht, heeft vandaag de dag een koopkracht die nog steeds intact is. Dit kan van veel valuta’s niet worden gezegd. In een gediversifieerde portefeuille fungeert goud als de stabiele factor die tegenwicht biedt aan de volatiliteit van de aandelenmarkt. Het is de nuchtere tegenhanger van complexe financiële producten die niemand echt begrijpt.

Voor de cliënt die vraagt om een robuuste planning, is de integratie van edelmetaal een optie die serieus moet worden genomen. Het biedt een psychologische rust die cijfers op een bankafschrift soms niet kunnen geven. Het bezit van iets tastbaars geeft een gevoel van controle over het eigen vermogen. In de interactie tussen de accountant en de ondernemer gaat het uiteindelijk om het beschermen van wat is opgebouwd. Goud blijft, ondanks alle technologische vooruitgang, een fundament onder die bescherming.