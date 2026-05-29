Opgestapte CDA-lijsttrekker schrijft zich uit als accountant

Accountant Jan Riemeijer schrijft zich per 1 juli 2026 uit als AA bij het register van de NBA. Dat heeft de voormalig CDA-lijsttrekker in de Groningse gemeente Westerkwartier in een persoonlijke mail aan Accountancy Vanmorgen laten weten.

Tegen Riemeijer loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende fraude met coronasteun. De Groninger laat weten dat hij “na vele jaren werkzaam te zijn geweest binnen de accountancy” heeft besloten “een andere koers te kiezen”. De uitschrijving markeert voor hem “het einde van een belangrijk hoofdstuk”. In zijn mail stelt hij verder: “Het neerleggen van de AA-titel past binnen diezelfde beweging: bewust kiezen voor een nieuwe fase, met meer ruimte voor andere zaken die voor mij belangrijk zijn.”

Lijsttrekkerschap en fraudeverdenking

De accountant kwam de afgelopen maanden meerdere keren in het nieuws bij regionale media en Accountancy Vanmorgen. Riemeijer werd eind vorig jaar door het CDA in Westerkwartier naar voren geschoven als politieke nieuwkomer en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kort voor de verkiezingen trok hij zich terug nadat bleek dat hij geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kreeg vanwege zijn betrokkenheid bij een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Later werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie hem samen met enkele medeverdachten verdenkt van witwassen en valsheid in geschrifte in verband met coronasteun. Volgens het OM zouden via onjuiste aangiftes omzetbelasting ten onrechte TVL-subsidies zijn verkregen voor bedragen van enkele honderdduizenden euro’s. Riemeijer heeft publiekelijk steeds volgehouden dat hij niets strafbaars heeft gedaan.

Ondanks zijn eerdere terugtrekking besloot hij na de verkiezingen aanvankelijk alsnog zitting te nemen in de gemeenteraad, onder de naam Hart voor Westerkwartier. Dat leidde tot een conflict met het CDA, dat hem verweet onvoldoende openheid te hebben gegeven over het onderzoek. Uiteindelijk stapte Riemeijer deze week alsnog op.

‘Krantenkop’

Bij zijn afscheid hield Riemeijer een bewogen speech waarin hij terugblikte op de turbulente periode. “De afgelopen periode heeft laten zien hoe snel mensen oordelen. Hoe snel iemand een verhaal wordt, een krantenkop, een mening”, zei hij tegen de raad. Ook sprak hij over de persoonlijke impact van de affaire. “Want achter zo’n bericht zit ook onzekerheid. Slapeloze nachten en de impact op mijn gezin.” Volgens Riemeijer kennen mensen vaak “het halve verhaal niet” en is het leven “bijna nooit zwart-wit”.

De voormalig accountant riep de aanwezigen op tot meer mildheid in het publieke debat. “Politiek zonder humor, vertrouwen en menselijkheid wordt uiteindelijk een hele koude bedoening”, zei hij. Ook verwees hij met enige zelfspot naar zijn korte politieke loopbaan: “Mijn politieke carrière was misschien korter dan sommige schorsingen in deze raadszaal.”

Riemeijer was jarenlang actief in de accountancy, onder meer als zelfstandig accountant. Hij stond sinds 2023 opnieuw ingeschreven in het NBA-register. Eerder liet hij zich in 2019 op eigen verzoek uitschrijven. Zijn kantoor Amani Adviseurs & Accountants in Zuidhorn stopte begin dit jaar alweer met de activiteiten. De strafzaak tegen Riemeijer staat nog steeds gepland voor inhoudelijke behandeling later dit jaar.

De volledige speech van Riemeijer is hier te vinden.