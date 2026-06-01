Angst voor nearshoring is begrijpelijk, maar vaak gebaseerd op een verkeerd beeld

Nederlandse accountantskantoren werken steeds vaker met remote teams. De motivatie is duidelijk: personeelstekorten, kostendruk en de behoefte aan schaalbaarheid. Maar zodra het onderwerp ter sprake komt, komen steeds dezelfde zorgen naar boven: taalbarrières, beperkte kennis van lokale regelgeving en twijfels over de kwaliteit van het werk.

De AFM heeft die zorgen ook expliciet benoemd. De toezichthouder waarschuwt dat outsourcing naar het buitenland risico’s kan opleveren voor de controlekwaliteit en dat externe partijen vaak onvoldoende bekend zijn met de kwaliteitsrichtlijnen van een kantoor. Daarnaast wijst de AFM erop dat dit model de ontwikkeling van junior medewerkers kan vertragen, doordat zij minder kansen krijgen om essentiële basisvaardigheden op te bouwen.

Die zorgen zijn begrijpelijk. Maar ze beschrijven vooral een specifiek type outsourcing, niet nearshoring als geheel.

Outsourcing en nearshoring zijn niet hetzelfde

Wanneer een kantoor werk uitbesteedt aan een externe partij die vervolgens zelf bepaalt wie het werk uitvoert, spreken we van outsourcing. De persoon die aan jouw dossiers werkt, kent jouw kantoor niet, voelt geen betrokkenheid bij jouw klanten en heeft vaak geen intentie om langdurig verbonden te blijven. Het gevolg: hoog verloop, beperkte continuïteit en weinig directe controle.

Het nearshoringmodel dat Becky vertegenwoordigt, gespecialiseerd in samenwerking met Nederlandse accountantskantoren, werkt fundamenteel anders. Een remote collega is geen externe opdrachtnemer, maar een volwaardig onderdeel van jouw team. Die collega werkt onder jouw naam, volgens jouw processen en voor jouw klanten. Jij behoudt de regie over de opdracht én de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Het verschil is dan ook niet semantisch, maar operationeel.

Wanneer de AFM waarschuwt dat “externe partijen onvoldoende bekend zijn met de kwaliteitsrichtlijnen van een kantoor”, verwijst zij specifiek naar traditionele outsourcingmodellen, niet naar een model waarin remote medewerkers actief worden geïntegreerd, kennis structureel wordt overgedragen en het kantoor zelf de eindcontrole behoudt.

Waarom kwaliteit afneemt, en wat de echte oorzaak is

De basisprincipes van boekhouden zijn overal ter wereld hetzelfde. De lokale toepassing verschilt echter. Neem representatiekosten als voorbeeld: in Nederland is 75% van de kosten aftrekbaar, zonder maximumbedrag. In andere landen wordt de aftrek juist beperkt op basis van een percentage van de omzet. Het principe blijft hetzelfde, maar de regels verschillen.

Wanneer die verschillen niet expliciet worden uitgelegd, ontstaan fouten. Niet omdat iemand het vak niet begrijpt, maar omdat nooit duidelijk is gemaakt hoe bepaalde regels in Nederland worden toegepast. Dat is geen kwaliteitsprobleem, maar een onboardingprobleem.

En precies daar gaat het in de praktijk vaak mis. Wanneer een remote collega een fout maakt, is de verleiding groot om die snel zelf te corrigeren en verder te gaan. Dat lijkt efficiënter dan uitgebreide feedback geven. Maar daardoor leert die persoon niet wat er fout ging — en wordt dezelfde fout de volgende maand opnieuw gemaakt.

Op kantoor zou dat bij een junior medewerker niet worden geaccepteerd. Bij remote collega’s ontstaat sneller de aanname: “Ze kennen de Nederlandse regelgeving waarschijnlijk niet goed genoeg.” Juist daar ontstaat de kwaliteitskloof, niet door een gebrek aan competentie, maar door de manier waarop kennis en feedback worden overgedragen.

De 80/20-regel: waar tijd echt verloren gaat

De eerste 80% van het werk blijkt in de praktijk verrassend eenvoudig overdraagbaar. Professionals met een accountancyachtergrond nemen de Nederlandse werkwijze doorgaans snel over: ze zien het één keer, begrijpen de logica en passen het vervolgens correct toe.

De laatste 20%, uitzonderingen, specifieke regelgeving en complexe situaties, vraagt meer tijd en begeleiding. Niet omdat het te ingewikkeld is, maar omdat die kennis stap voor stap en per situatie moet worden overgedragen.

Kantoren die dat begrijpen, bouwen op termijn een team dat beter presteert dan vooraf werd verwacht. Kantoren die ervan uitgaan dat de kennisoverdracht na één maand is afgerond, blijven juist vastlopen op die laatste details, en concluderen vervolgens ten onrechte dat nearshoring niet werkt.

Het eigenaarschap blijft altijd bij het kantoor

Nearshoring werkt alleen wanneer het kantoor de eindcontrole over het werk behoudt. Dat betekent niet dat ieder detail opnieuw gecontroleerd moet worden, maar wel dat de eindverantwoordelijkheid nooit wordt uitbesteed aan een externe partij.

In goed georganiseerde teams wordt het werk beoordeeld door een Nederlandse collega voordat het naar de klant gaat, niet uit wantrouwen tegenover de remote collega, maar om de afgesproken kwaliteitsstandaard te bewaken. In stabiele teams ontstaat na verloop van tijd bovendien een extra kwaliteitslaag: remote collega’s controleren elkaars werk onderling, waardoor de laatste controle vanuit Nederland steeds meer een bevestiging wordt in plaats van een vangnet.

En precies daarin verschilt nearshoring fundamenteel van traditionele outsourcing.

Kantoren die remote teams zien als langetermijnpartners, en niet alleen als goedkope capaciteit voor repetitief werk, bouwen iets op dat veel waardevoller is: een team dat zich ontwikkelt, betrokken blijft en gaandeweg steeds complexere werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.

Wat dit in de praktijk betekent

Dit vraagt in de praktijk om een aantal duidelijke randvoorwaarden: één of twee vaste contactpersonen die de ontwikkeling van het remote team opvolgen en overzicht houden over welke kennis al is overgedragen en welke nog ontbreekt. Gestructureerde feedbackmomenten, niet alleen wanneer iets fout loopt, maar als vast onderdeel van de samenwerking. Investeren in persoonlijk contact, met bezoeken in beide richtingen, minstens één keer per jaar. En vooral: een realistische tijdslijn. De eerste negentig procent van de samenwerking staat meestal snel op punt. Die laatste tien procent vraagt tijd, consistentie en een doordachte aanpak.

Kantoren die dit begrijpen, stellen zichzelf niet langer de vraag óf kwaliteit haalbaar is. Zij focussen zich op hoe ze die kwaliteit sneller en duurzamer kunnen opbouwen.

