Wtta raakt breder dan uitzendbranche: ook andere ondernemingen mogelijk onder toelatingsplicht

De overheid is een campagne gestart om bedrijven voor te bereiden op de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Die wet treedt op 1 januari 2027 in werking. Vanaf 1 januari 2028 gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie handhaven op de toelatingsplicht.

Door de Wtta mogen bedrijven vanaf 2028 alleen nog personeel uitlenen als zij zijn toegelaten door de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt (NAU), een ontheffing hebben of onder de overgangsregeling vallen. Ook bedrijven die personeel inhuren krijgen ermee te maken. Zij moeten controleren of de uitlener met wie zij zaken doen in het openbare register staat.

Niet alleen uitzendbureaus

De nieuwe regels gelden niet alleen voor uitzendbureaus. Ook detacheerders, payrollbedrijven en andere ondernemingen die werknemers tegen betaling ter beschikking stellen aan een ander bedrijf kunnen onder de Wtta vallen. Dat geldt ook voor bedrijven die slechts af en toe personeel uitlenen, bijvoorbeeld wanneer medewerkers tijdelijk bij een andere organisatie worden ingezet en daarbij winst wordt gemaakt op de uren.

Volgens de overheid kunnen onder meer bouwbedrijven, adviesbureaus, zorginstellingen en onderwijsinstellingen met de wet te maken krijgen. Ook buitenlandse bedrijven die in Nederland personeel uitlenen vallen onder het nieuwe stelsel.

Voorbereiding kost tijd

De NAU roept bedrijven op niet te wachten met de voorbereiding. Voor toelating is onder meer een inspectierapport nodig van een door de NAU aangewezen inspectie-instelling. Daarvoor moeten processen zoals loonadministratie, personeelsadministratie en naleving van arbeidsvoorwaarden op orde zijn.

Volgens NAU-directeur Kees van Nieuwamerongen blijkt uit signalen uit de markt dat bedrijven die nu al een inspectierapport laten opstellen gemiddeld achttien grote verbeterpunten tegenkomen. “Hieruit concluderen we dat er meer moet gebeuren dan bedrijven verwachten”, zegt hij. De NAU adviseert bedrijven daarom zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen, bij voorkeur nog voor de zomer.

Eisen voor toelating

Om toegelaten te worden moeten uitleners aantonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Het gaat onder meer om het tijdig betalen van het juiste loon, een deugdelijke personeelsadministratie, het informeren van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden en het correct afdragen van premies en belastingen.

Daarnaast moeten uitleners bij de NAU een inspectierapport aanleveren, een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en een waarborgsom betalen. De NAU beheert het openbare register met uitleners die zijn toegelaten, onder de overgangsregeling vallen of een ontheffing hebben. Inleners moeten dat register raadplegen voordat zij met een uitlener in zee gaan.

De campagne moet ook bedrijven bereiken die zichzelf niet direct als uitlener zien, maar door hun manier van werken wel onder de Wtta kunnen vallen.