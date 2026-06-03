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Fraude met digitale identiteiten ook risico voor bedrijven

Accountancy, Nieuws

Het aantal slachtoffers van fraude met online aankopen is in drie jaar tijd met 60% gestegen, mede door de groei van volledig digitale identiteiten. Ook bedrijven lopen gevaar.

3 juni 2026 door Accountancy Vanmorgen

Het gebruik van digitale entiteiten, waaronder frauduleuze webshops op Facebook en Instagram, is in opkomst, terwijl fraudeurs ook steeds vaker de combinatie van (tijdelijke) mobiele nummers en emailadressen gebruiken. Dat signaleert AI-fraude- en risicospecialist AdviceRobo. Tussen maart 2025 en december 2025 steeg het gebruik van die combinatie met 50%.

Complete digitale ondernemingen

CBS-cijfers wijzen uit dat 17% van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder afgelopen jaar slachtoffer is geweest van online oplichting en 8% specifiek van aankoopfraude. Digitale fraude groeit terwijl traditionele criminaliteit en hacken stagneren of afnemen. “Fraudeurs gebruiken steeds vaker samenhangende digitale identiteiten die geloofwaardig ogen binnen onboarding-processen”, zegt Diederick van Thiel, medeoprichter en CEO van AdviceRobo. “Ze bouwen complete digitale ondernemingen, die vertrouwen simuleren, inclusief professionele webshops, tijdelijke domeinen, social media-advertenties, zogenoemde mule accounts. Hiermee verwerken zij betalingen voordat de structuur offline gaat.”

Ook bedrijven lopen risico

Uit analyses van AdviceRobo aan de hand van data van een Europese mkb-kredietverstrekker blijkt dat fraudeurs ook binnen de zakelijke financiering steeds vaker gebruikmaken van gekoppelde digitale identiteiten. Vooral combinaties van e-mailadressen en mobiele telefoonnummers laten een sterke stijging zien in frauderisico-indicatoren. “Traditionele controles en identiteitsverificatie zijn niet langer voldoende om consumenten, platforms en financiële instellingen te beschermen. Zij beoordelen vooral of een bedrijf of persoon formeel bestaat”, aldus Van Thiel. “Digitale identiteiten komen echter vaak vlekkeloos door reguliere KYC-checks, omdat de data technisch klopt. Moderne fraudepreventie draait daarom om realtime gedragsanalyse, digitale voetafdrukken en netwerkpatronen.”

Tags: fraude

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