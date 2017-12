Voorzittersverkiezing NBA: clash van twee werelden

Deze week werd er een nieuwe voorzitter gekozen. Of toch niet? Het Spant in Bussum zat 19 december bomvol. Zeker zo’n 600 NBA-leden zochten het Spant op om te stemmen voor een nieuwe voorzitter. Formeel klopt dat niet helemaal. Een nieuwe NBA-voorzitter komt er pas in juni. Dan loopt de termijn van de huidige voorzitter Pieter Jongstra af. Op dat moment pas kiezen de leden een nieuwe voorzitter. Maar waarom dan in december al iets wat toch echt leek op een voorzittersverkiezing?Er werd op 19 december gestemd over uitbreiding van het NBA-bestuur van 13 naar 14 personen! En het 14e bestuurslid is dan gelijk dan de aspirant-voorzitter die volgend jaar het stokje van Pieter Jongstra kan overnemen.

Marco en Marco

Beide kandidaten hebben zichzelf aangemeld. Marco van de Vegte RA komt uit de auditpraktijk van Deloitte en nadat Marco zich had aangemeld, meldde een tweede Marco zich. Marco Moling, voorzitter van de Novak en al een aantal jaren actief in diverse gremia binnen en buiten de NBA, kondigde aan zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de NBA. Voorzien van voldoende steunbetuigingen van NBA-leden werd zijn kandidatuur vervolgens gehonoreerd. En kwam er een heuse verkiezingscampagne op gang. Met manifesten, actieprogramma’s, interviews en mensen die zich voor of tegen bepaalde kandidaten uitspraken. Dat leidde deze week tot een verkiezing waar Marco van de Vegte met en ruime meerderheid – 940 tegen 498 stemmen – als winnaar uitkwam. Tot zover de geschiedschrijving.

Clash van twee werelden

De verkiezing in het Spant leek een clash van twee werelden. Eigenlijk nog wel meer. Moling benadrukte in zijn verhaal dat de positie van de MKB-accountant binnen de NBA onvoldoende op de radar stond. Dat moet anders, een federatief model waarin ook de financiën op basis van de individueel betaalde contributie – de groepen MKB-accountants en accountants in business zijn fors groter dan de groep controlerende accountants – verdeeld zou moeten worden. De NBA moet meer doen voor de MKB-accountant! En daar waar de woorden audit en verplichte wettelijke controles nauwelijks vielen bij Marco Moling, zo vielen de termen MKB en MKB-accountant nauwelijks bij Marco van de Vegte. Van de Vegte werd gevraagd of hij de wereld van de kleine kantoren en de samenstelpraktijk wel kende. Niet echt dus! Marco Moling werd niet gevraagd of hij de wereld van audit van OOB’s kent. Marco Moling werd wel gevraagd of hij nu wel of niet vond dat de NBA aan belangenbehartiging van accountants moet doen. Immers in 2015 schreef hij nog dat de NBA daar toch echt mee moest stoppen. ‘Dat moet je in context zien,’ was zijn reactie daarop.

Beiden waren het wel weer eens over het mogelijk onafhankelijk – geen AA of RA- voorzitterschap van de NBA. Dat moest maar eens onderzocht worden.

Uiteindelijk won het kiesstelsel waarin leden ruim met volmachten konden stemmen. Zo zag ik naast mij en voor mij (jonge) accountants druk in de weer met – volgens mij – wel 4 volmachtstempasjes. En ja, ik heb inderdaad gezien waarop die ene jonge accountant stemde. En de uitkomst is bekend.

Een paar observaties mijnerzijds

MKB-accountants en Audit accountants zitten vaak niet op dezelfde golflengte. Geen nieuws. Veel accountants – met name MKB-accountants – is mijn indruk verwachten belangenbehartiging van hun NBA. Dat staat nog wel in de wet- en regelgeving, maar dat wringt m.i. met die andere wettelijke taak:de zorg om de kwaliteit van het accountantsberoep. Een onafhankelijke voorzitter van de NBA zou mogelijk een einde kunnen maken aan deze discussie. Een onafhankelijk voorzitter maakt de NBA bovendien in het publieke debat een stuk sterker.

Zouden er echt geen mannen en vrouwen zijn – bijvoorbeeld met een stevige bedrijfseconomische/financiële achtergrond, met veel bestuurlijke ervaring bij profit en not-for-profit organisaties – die dit kunnen? Ik denk dat ze er zijn en dat zo’n figuur het gezag en statuur van de NBA in het publieke debat een enorme boost zou kunnen geven.

Frans Heitling