Rabobank-dochter met de billen bloot voor witwassen drugsgeld

Rabobank National Association (RNA), een in Californië gevestigde dochteronderneming van Rabobank, heeft een voorziening genomen van ongeveer 310 miljoen euro. Het bedrijf loopt daarmee vooruit op een schikking in een onderzoek naar zijn rol bij aan drugshandel gerelateerde witwaspraktijken.

Dat heeft Rabobank dinsdag bekendgemaakt. RNA zou de ‘Bank Secrecy Act’ geschonden hebben. Financiële instellingen moeten bij de toezichthouder melding maken van cashopnames van meer dan $10.000 en ongebruikelijke transacties die mogelijk wijzen op witwassen, belastingontduiking of andere criminele activiteiten. Tegen RNA loopt daarover sinds 2013 een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie en andere instanties in de VS. Volgens de Rabobank werkt de dochteronderneming mee aan het onderzoek en zijn recent onderhandelingen met de autoriteiten begonnen over een schikking.

Schuldbekentenis

De voorziening is doorgevoerd in de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2017. De schikking zal waarschijnlijk ook een schuldbekentenis van RNA bevatten ten aanzien van een eenmalige overtreding door voormalige medewerkers. Zij zouden vijf jaar geleden informatie hebben achtergehouden voor onderzoekers. Het onderzoek loopt al sinds 2013. RNA is recent in gesprek gegaan met onder meer het Amerikaanse ministerie van Justitie om de zaak te schikken. De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties.