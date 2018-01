Slimme inbox Storecove en Go2UBL

Storecove heeft een slimme inbox ontwikkeld, die PDF-bestanden en ‘papieren’ facturen converteert en doorstuurt naar Go2UBL. Die worden dan automatisch verwerkt in het boekhoudpakket. Daarmee is de dienstverlening volgens het bedrijf ‘100 %’

Volgens Dolf Kars, oprichter en directeur Storecove, zijn er nog altijd veel niet-elektronische facturen in de omloop. ‘De vraag van onze klanten heeft ons gemotiveerd ook op zoek te gaan naar een eenvoudige koppeling voor dit onderdeel. Zo zijn wij uitgekomen bij Go2UBL.’

350 portals

Storecove is volgens Kars de enige partij die automatische koppelingen maakt met 350 portals, waaronder KPN, Nuon en Sligro, waarmee facturen automatisch worden opgehaald. Die facturen worden omgezet in UBL en direct verwerkt in het boekhoudpakket. Alleen al met dit onderdeel automatiseert zij meer dan 50% van de administratie van klanten. Daarnaast zet Storecove actief in op het Peppol-netwerk. Dit Europese netwerk maakt het nationaal en internationaal ontvangen en versturen van facturen in UBL-formaat mogelijk. Europese overheden stellen aanleveren via Peppol vanaf april 2019 verplicht.