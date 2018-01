Wereldbank: toename economische groei is tijdelijke

Eerder rekende de Wereldbank nog op een plus van 2,7 procent. Voor 2018, 2019 en 2020 liggen de voorspellingen nu op respectievelijk 3,1 procent, 3,0 procent en 2,9 procent. Dat de Wereldbank optimistischer is dan ruim een half jaar terug, heeft ermee te maken dat vooral de rijkere landen het in 2017 uiteindelijk beter deden gedaan dan verwacht. De Wereldbank heeft bijvoorbeeld zijn inschatting van de prestaties voor de eurozone in het afgelopen jaar flink opgeschroefd, met 0,7 procentpunt ten opzichte van de juni-raming tot een plus van 2,4 procent.

‘Het brede herstel van de wereldwijde groei is bemoedigend, maar dit is geen moment voor zelfgenoegzaamheid’, stelt Jim Yong Kim, president van de Wereldbank. Hij wijst erop dat de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk al bijna op volle kracht draait. Met andere woorden: het zogeheten groeipotentieel loopt langzaam terug. Dat betekent dat er om de groei op nog langere termijn vast te kunnen houden, in tal van landen wel hervormingen en investeringen nodig zijn.

Economie onder Trump

Een land waar het ook merkbaar is dat de economie floreert is de VS. Daar heeft president Donald Trump recent zijn handtekening gezet onder grootscheepse belastinghervormingen, die de economie moeten stimuleren. Volgens de Wereldbank levert dit inderdaad een voordeel op voor de Amerikaanse economie. Maar de stimulans wordt naar verwachting ook weer gedrukt doordat de Amerikaanse economie al dicht tegen zijn volledige capaciteit aanzit.