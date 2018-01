NBA legt handreiking controle vastgoed voor

Aanleiding om de handreiking te herzien zijn vragen vanuit de praktijk om bredere informatie rond de accountantscontrole en de rol van de accountant bij het onderkennen van risico’s, met name frauderisico’s en waarderingsrisico’s.

Specifiek

Vastgoed-specifieke vraagstukken die in de praktijk veelvuldig spelen zijn in de handreiking uitgebreid uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een omvangrijke handreiking en daarom is ten behoeve van de toegankelijkheid een samenvattend overzicht opgenomen. De handreiking is te downloaden via de site van de NBA. Opmerkingen met betrekking tot de concept handreiking zijn welkom.