Woningmarkt draait door

De woningmarkt raakt steeds meer oververhit. Prijzen blijven stijgen, terwijl er door schaarste minder woningen worden verkocht.

In het vierde kwartaal van 2017 lag de gemiddelde prijsstijging op op 9,1 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit de donderdag verschenen rapportage van makelaarsvereniging NVM. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 klommen huizenprijzen gemiddeld 2,3 procent in het slotkwartaal.

Minder verkocht

De krapte is inmiddels zo groot dat makelaars verkochten het afgelopen kwartaal in vergelijking met een jaar eerder bijna 6% woningen minder verkochten. Het zijn vooral de appartementen (-13,5%) die minder verkocht worden. Van de andere woningtypen zijn er 2 à 3% minder verkocht. In de totale bestaande koopwoningmarkt zijn er naar schatting zo’n 61.000 woningen verkocht in het vierde kwartaal 2017. Daalde in 2016 in het vierde kwartaal slechts in 4 NVM-regio’s het aantal transacties in vergelijking met het jaar ervoor, in het afgelopen kwartaal daalden de woningverkopen in vergelijking met een jaar eerder in liefst 52 van de 76 regio’s.

Gemiddeld €269.000

Over het totale jaar 2017 verkochten NVM-makelaars ruim 166.000 bestaande koopwoningen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan een jaar eerder. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om 234.000 verkochte bestaande koopwoningen. De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het vierde kwartaal 2017 uitgekomen op een recordniveau van €269.000. Dat is ruim 9% meer dan een jaar eerder. Vooral de prijs van de verkochte appartementen ging omhoog, met meer dan 13%.