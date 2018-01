Aantal fintechs groeit onstuimig

Nederland telt steeds meer zogeheten fintechs, op technologie gebaseerde nieuwkomers in de financiële sector. Belangenorganisatie Holland FinTech meldt dat er momenteel 430 partijen actief zijn, ongeveer een kwart meer dan een jaar eerder. Afgelopen jaar kwamen er vooral partijen bij die bezig zijn met diensten als online betalen, identificatie en beveiligingsoplossingen.

Holland FinTech noemt de groei positief, voor zowel consumenten als ondernemers. Verder kunnen bedrijven profiteren van mogelijkheden om te ondernemen. Dit alles is weer goed voor de ontwikkeling van Nederland als ‘hub’ voor digitale innovatie. Volgens prins Constantijn, ‘special envoy’ voor start-ups in Nederland, is het ondernemerschap en de innovatie die de fintech-sector met zich meebrengt essentieel voor de Nederlandse concurrentiepositie. ‘Nederland voldoet aan alle randvoorwaarden om voorop te lopen in Europa als vestigingsplaats voor start-ups’, aldus de koninklijke gezant.