Meer fusiemeldingen bij SER

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016.

In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 waren afkomstig uit de dienstensector en de industrie. Fusiepartijen moeten de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen daarvan voor werknemers. Vakbonden kunnen zich vervolgens over de aanstaande fusie een oordeel vormen en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer betrekken. Vakbonden of fusiepartijen kunnen bij niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Partijen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

Elf klachten

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft in 2017 elf klachten ontvangen (2016: vier). Over twee klachten heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. In beide gevallen oordeelde de Geschillencommissie dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd; in een daarvan stelde de Geschillencommissie dat deze schending een ernstig karakter heeft en in ernstige mate verwijtbaar is. In 2017 hebben twee – succesvolle – bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden, waardoor vakbonden en fusiepartijen afspraken hebben kunnen maken over de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld over een (voorgenomen) fusie of overname.