‘All in’ borrel bij lunch of diner: hoog tarief voor drank

Als een cateraar of horecabedrijf bij een maaltijd ‘all-in’ alcoholhoudende dranken serveert, is het hoge tarief van toepassing op die borrels en mag niet het lage tarief van 6 % worden gehanteerd.

Een horecaondernemer die ‘restaurantdiensten’ verrichtte, was van mening dat er sprake was van één dienst voor de BTW-heffing, waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat en het verstrekken van drank daarin opgaat. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het eens met de inspecteur dat op de door de horecaonderneming verstrekte alcoholhoudende dranken het tarief van 21% van toepassing is.

Twee tarieven

Volgens Hof ‘s-Hertogenbosch staat de BTW-richtlijn uitdrukkelijk toe dat bij één restaurant- of cateringdienst twee verschillende tarieven gehanteerd worden. Toepassing van het normale BTW-tarief op de levering van alcoholhoudende drank is dan ook toegestaan.Verder merkt het hof nog op dat de regeling in de Nederlandse wet in overeenstemming is met hetgeen krachtens de BTW-richtlijn is geoorloofd, ook al is deze iets anders geformuleerd. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.