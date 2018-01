Brussel wil diverse lage BTW-tarieven toestaan

De Europese Commissie wil dat lidstaten meer vrijheid krijgen om meer lage BTW-tarieven voor goederen en diensten in te voeren.

Brussel wil een streep zetten onder de ‘complexe lijst’ producten die nu worden uitgezonderd van het algemene tarief (in Nederland 21 %). Onder meer voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, bloemen en boeken vallen in de EU onder een gereduceerd tarief, in Nederland 6 %. EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) stelt voor de lijst te vervangen door een lijst producten die in alle EU-landen onder hun algemene tarief dienen te vallen. Daaronder zouden onder meer wapens, tabak, benzine, alcoholische drank, smartphones, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica en financiële diensten moeten vallen.

Twee lage tarieven tussen 5 en 21 %

Daarnaast geeft hij de landen de keuze voor de invoering van twee verschillende, lage tarieven tussen de 5 % en het algemene BTW-tarief. Daarnaast kan een btw-tarief tussen 0 en die lage tarieven worden bepaald. Het nultarief kan blijven bestaan. De EU-landen blijven vrij in de keuze van hun algemene tarief zolang dat maar minimaal 15 procent is. Om de overheidsinkomsten niet in de verdrukking te brengen moet in het nieuwe systeem het gewogen gemiddelde btw-tarief in een land wel minstens 12 % zijn.

Daarnaast doet Brussel de suggestie de BTW-ontheffing op verkopen van kleine bedrijven uit te breiden. Die kunnen zij krijgen als ze niet over een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel gaan. De drempel is in elke lidstaat anders. De commissie stelt voor die drempel overal op €100.000 jaaromzet te zetten en de administratieve last van BTW-inning te vereenvoudigen voor bedrijven met een omzet onder de €2 miljoen.

Radicale hervorming

Het voorstel van Moscovici maakt deel uit van een beoogde radicale hervorming van het volgens Brussel hopeloos verouderde BTW-stelsel in de EU. De regels uit 1992 zijn te beperkend omdat landen slechts ‘een handvol’ producten onder een lager tarief mogen brengen. De invoering van meerdere lagere BTW-tarieven kan pas van kracht worden als de EU-ministers van Financiën het eens worden over een andere grote verandering. Zij onderhandelen over het voorstel om het BTW-tarief te gaan heffen van het EU-land waar een product wordt verkocht in plaats van het tarief van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Het bedrijf draagt die ‘buitenlandse’ BTW af aan zijn eigen belastingdienst. Die stort het bedrag vervolgens op de rekening van het land van de afnemer. Alle verrekeningen gebeuren via hetzelfde digitale loket, is het idee.