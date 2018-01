Record van 375.000 hypotheekaanvragen

Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek is vorig jaar gestegen naar het recordniveau van bijna 375.000, een toename met 3,7% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN), is een samenwerking van diverse backoffice organisaties, die ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland behandelt.

Volgens HDN steeg het gemiddelde hypotheekbedrag met 3,7% tot €237.000. Woningen werden gemiddeld 6,8% duurder op €310.000. Verder werd gemeld dat bij één op de drie hypotheekaanvragen ondernemers en zzp’ers zijn betrokken. Zij lenen gemiddeld €30.000 meer en kopen duurdere woningen (€337.000).

Eigen geld

Uit de cijfers blijkt tevens dat een starter op de woningmarkt bijna €30.000 eigen geld meeneemt voor een nieuwe woning. Bij een doorstromer is dat het dubbele. Het aandeel starters op de hypotheekmarkt nam flink af afgelopen jaar door de hoge huizenprijs.

Kadaster

Volgens het Kadaster ligt in bijna de helft van de gemeenten de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad. Een aantal gemeenten in de Randstad waar het eerst herstel optrad, liet in 2017 alweer een daling zien van het aantal woningverkopen. En hoewel de gemiddelde woningprijs in 2017 een nieuw record behaalde, lag deze voor meer dan de helft van de gemeenten nog onder het niveau van vóór de start van de crisis; de piek in 2008.