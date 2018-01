DNB: dekkingsgraden pensioenfondsen flink in de lift

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van 2017 uitgekomen op 106,5%, constateert DNB. Over heel 2017 is daarmee sprake van een flinke stijging van de beleidsdekkingsgraad van 9,0 procentpunt. Over het vierde kwartaal van 2017 steeg de beleidsdekkingsgraad met 2,0 procentpunt. Pensioenfondsen baseren hun beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Het cijfer wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden.

Kortingen

Toch dreigen er ook nog flink wat kortingen. 54 fondsen voldoen nog altijd niet aan het minimum van circa 104 procent. Die fondsen hebben 3,5 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers. De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds mag niet langer dan vijf jaar achter elkaar onder de 104,2% staan, anders volgt een korting op de pensioenuitkeringen en op de pensioenen in opbouw.

Verbetering

Over geheel 2017 is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd, ziet DNB. De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde en die van de beschikbare middelen nam toe. De totale waarde van de pensioenverplichtingen is aan het eind van 2017 uitgekomen op €1.236 miljard. Een jaar eerder was deze waarde €1.245 miljard. De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen berekend moet worden, is in 2017 duidelijk gestegen. De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo 2017 €1.344 miljard. De beschikbare middelen zijn in 2017 met ruim €72 miljard toegenomen. Die toename werd voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten. Zo steeg de Dow Jones-index in 2017 met 25,1% en de AEX-index met 12,7%. Ontwikkelingen op valutamarkten hadden een negatieve invloed op de beschikbare middelen. Zo deprecieerden vrijwel alle belangrijke vreemde valuta ten opzichte van de euro. Beleggingen gedenomineerd in vreemde valuta namen daardoor, omgerekend in euro’s, in waarde af.