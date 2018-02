Beveiligingsdrempels remmen online transacties

Consumenten verwachten van hun bank of online retailer dat die er alles aan doet om hun gegevens en transacties te beschermen. Bijna zeven op de tien consumenten zijn positief over beveiligingsprotocollen, omdat die hen een veilig gevoel geven. Maar ze houden dan weer niet van teveel drempels en ongemak. Dat blijkt uit het Global Fraud and Identity Report van informatiedienstverlener Experian.

Dit rapport beschrijft wereldwijde fraudetrends en laat zien dat bij de meeste bedrijven – 72 % – fraude een groeiend probleem is.

Overige bevindingen zijn: